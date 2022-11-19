任賢齊幫忙發聲　四川8歲童失蹤全身衣物離奇丟棄　警循拐賣調查

四川一宗兒童失蹤案近日引發網絡關注，事緣台灣藝人任賢齊周四（17日）親自在微博上為正在尋子的父親發聲，隨後獲得兩岸三地的多名藝人相繼轉發，包括舒淇、張震嶽、鄭鈞、吳卓羲、林峯、范世錡等。據悉，8歲男童孫澤莀今年8月在甘孜雅礱江邊上失蹤，事發地屬監控盲區，後來還有人在該處發現事主當時所穿的全部衣物。事件月初已立案為被拐賣案，目前家屬仍苦盼音信。



據孫先生介紹，今年7月7日，他帶著獨生子孫澤莀從重慶到四川甘孜州雅江縣探親，原定8月7日回家。8月2日中午，他讓兒子到地下室做功課，自己則準備午飯，可當他炒了三個菜後，打算去地下室看一眼進展時，卻發現兒子不見了。雖然隨後得知兒子是被鄰居家的小孩叫出去玩了，看似不是什麼大事，可是當天下午，孫先生找遍廣場、步行街以及附近的樓道、廁所、遊樂場等，都沒有找到兒子身影，感到有異的他當即報警。

據閉路電視顯示，孫澤莀和同行朋友當日下午近1時進入了廣場附近一片監控盲區遊玩，到了1時36分時，朋友被拍到先行離開，孫則再未出現。警方還在當晚11時許，於河邊發現孩子所穿的全部衣物，包括內褲、襪子等。

至於孫先生和妻子則往下游河段搜尋，但過了10多天都沒找到一絲線索。雪上加霜的是，在尋人初期，孫先生還受過騙，騙徒聲稱有線索，只要孫先生轉錢過去就發照片，可一受到錢就馬上封鎖了他。

3個多月一晃眼就過去，眼見兒子仍音信全無，且社會關注度隨著時間而愈發降低，自己在網上發聲的傳播力度亦很弱，孫先生於是想到向名人求助。據指，他早前得知任賢齊等一眾明星正在當地錄節目，遂專門提前去其經過地點等待，希望他們能夠為自己發聲、擴大影響力。

幸好，任賢齊樂意幫忙，在微博上公開發聲：「騎行路上偶遇這位苦苦尋找失踪孩子的父親，他的遭遇讓我們每個人看著心痛。請大家幫幫這位無助的父親！如果有相關信息請盡快聯繫他的電話。願他的孩子早日回家！​」其他轉發的明星也紛紛希望孩子早日與家人團聚。

現時，孫先生把精力都放在尋子上，只能每天擠出一點時間打工來維持生計。他特意提到，兒子有些類似幽閉恐懼症的症狀，今年暑假在親戚家上廁所時，他被家中小孩鎖在了廁所，極度恐懼下遂敲打玻璃，導致玻璃破碎受傷，右手臂上留下一道傷疤，「現在傷口可能癒合了，但醫生說過會留疤」。

這正是孫澤莀的一大特徵，孫先生一家正在盼望著奇蹟的出現。