陝西3教師圍毆14歲學生　當局：學生辱罵教師，警介入調查

陝西安康有3名教師在學校操場圍毆一名14歲學生，導致學生受傷送院。當局就事件通報指，目前涉事教師已被停課，調查處置情況將及時公布。



陝西漢陰縣蒲溪初級中學，有三名教師圍毆一名學生。（影片截圖）

事發於漢陰縣蒲溪初級中學，網傳消息稱，當日因該學生提早幾分鐘去餐廳吃飯導致班級被扣分，於是班主任高某便掌摑學生，學生進行反抗後又被教師趙某某暴力掐頸、抓衣領拖行，高某的丈夫教師喻某某其後又一腳將學生踢倒在地。

消息又稱，學生回家後開始頭疼嘔吐，被緊急送院。據漢陽縣人民醫院開出的診斷證明顯示，該學生右側額部軟組織稍腫脹，多處淺表損傷。

目前，涉事教師已停課。（影片截圖）

事件引發廣泛關注後，漢陰縣教育體育和科技局周六（19日）發布通報稱，經初步調查，周二（15日）上午8時30分，蒲溪初級中學八年級六班班主任高某在早操後召開例行班級晨會，就班級前一天出現的學生違紀行為進行批評教育。

學生熊某某因無故曠課受到批評後出言不遜，辱罵高某，高某打了熊某某一巴，熊某某撲上來意欲毆打高某，在附近上課的趙某某教師、喻某某教師先後上前制止時熊某某被推倒，後熊某某被帶到學校安保處並對其進行了思想教育。

據漢陽縣人民醫院開出的診斷證明顯示，該學生右側額部軟組織稍腫脹，多處淺表損傷。（瀟湘晨報）

當日下午，熊某某代表班級參加了學校籃球賽，期間一切正常。當晚，熊某某家長報警，公安機關介入調查。目前，涉事教師已停課，調查處置情況將及時公布。

網民點睇：

「這幾個打人老師全部開除追責。」



「學生有錯可以批評教育，但三個老師打一個學生是什麼意思，這是老師還是黑社會。」



「學生和老師，都要接受教育。」



「同時能讓三個老師爆發原始的獸性，這個學生有多搗蛋？」



「教育行業個別教師，現在還沒有服務類行業素質高。」

