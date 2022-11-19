電影有多爛才錄得56元票房？上映日2人買1人還退票 片商：已回本
撰文：TVBS新聞網
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內地電影《林深時見麓》日前上映後瞬間爆紅，不過卻是因為「票房太低」而引發熱議。據了解，這部電影於11月4日上映後，單日只有2人進到電影院觀賞，票房僅56元人民幣（折合約港幣 61.5）。
根據陸媒《頭條新聞》報導，日前有網友發文指出，電影《林深時見麓》的內容一般，但上映當天卻只有2名觀眾進場，票房只有75元人民幣。隨後，又有另外一名網友聲稱，他就是另外一名進場的觀眾，不過他並沒有入場，因此僅貢獻了5元人民幣的退票所扣手續費。
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報導指出，這2名網友事後都承認留言純屬惡搞，不過根據「貓眼專業版」實時票房數據，《林深時見麓》上映首日確實只有2人進場，真正票房為56元人民幣。另外，「燈塔專業版」也透露，截至11月12日為止，該電影的累積票房為2.4萬元人民幣（折合約港幣26,370），總觀看人次為625人。
《林深時見麓》導演鄒豐對此澄清，其實首映會就有40多人進場觀看，雖然非常意外自己的作品因為票房過低而爆紅，但對於能夠帶給大家歡樂，已經是他的榮幸，但也希望之後能靠作品本身來吸引大家注意。
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根據陸媒《封面新聞》報導，《林深時見麓》與另一部電影《春水繁星》有著相同的出品人，而他對外表示，這2部電影總共投資了大約400萬元人民幣，透過網路版權售賣後，不但已經回本外，甚至還有不少盈餘。
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