少女公廁遭人毆打恐毀容　抖音還原事發一刻　警方鑑定輕傷惹眾怒

上月底，浙江省永康市女子徐某在公廁遭人毆打受傷。今日（20日），警方終通報疑犯因涉嫌故意傷害罪被依法逮捕。

經初步傷勢鑑定，徐某所受傷勢為輕傷二級以上。但從她在網上發布的圖片可見，其臉部被打至異常腫脹，恐有毀容之虞。



通報稱，事發於10月30日下午4時許，警方接報象珠鎮三井頭村某公廁內，一名女子被人毆打。警員到場後，於當日下午6時將19歲男子俞某拘捕歸案，並對其採取刑事拘留強制措施。

11月14日，俞某因涉嫌故意傷害罪經永康市人民檢察院批准，被依法逮捕。經初步傷勢鑑定，受害者徐某所受傷勢為輕傷二級以上。傷勢最終鑑定結論將待受害者傷情穩定後依法作出。

在警方發出通報前，受害者徐某就在抖音上公開自己的傷勢，引起大批網民討論。從圖片可見，徐某被打至口腫面腫，雙眼有瘀血，甚至要將一頭長髮剃光才能治療。

徐某被認定為輕傷，但不少網民都質疑「那什麼才算重傷」，又建議她到專門的鑑定機構做傷情鑑定，並請律師助她循法律途徑追討一切損失。

今日，徐某再發文交代事發經過。她表示，自己今年20歲，家人在永康市一個小村莊內經營一間小店，她平日會在店內幫忙，由於店舖沒有廁所，她每次都會到附近的公廁如廁。出事前，打人者俞某連續幾日都到其店找快遞，但每次都空手而回，「他進來的時候也一直盯着我的那裏笑」。

徐某稱，當日一入公廁，打人者俞某就尾隨她並用磚頭砸向其頭部，並用手捂住口鼻試圖令她窒息，「（對方）用手挖我的眼睛，然後也用手去我鼻子裏面把裏面攪的血肉模糊，再用嘴巴把我鼻子想撕咬下來，用手伸到我的喉嚨，想把我的舌頭拔出來，發現拔不出來後把我的舌頭拉出來，用磚頭拼命的砸，把我嘴巴裏的牙齒都打掉」。

直至後來有人聽到求救聲，徐某才得以逃離魔爪，「給他挖掉的眼睛皮也裂了，也要縫針，手上臉上都是被他咬的傷口，但萬幸的是我的眼球保住了，清白也保住了」。

出事後，有人透露俞某連日都在她的店舖外徘徊，俞某家人更稱「他假髮裙子高跟鞋都買好了」。徐某認為，可想而知對方早就打算隨時去犯案，只是自己運氣不好成為對方的第一個目標。

徐某表示，俞某的父母在出事後一直沒有道歉，且語氣態度惡劣，她才選擇在網上公開事件。她強調，自己並不認識俞某，只知道對方是同村人，「看着不像是有病的樣子，應該就是心理扭曲變態」。

她透露，警察指其傷勢只是輕傷，最多只能判囚俞某三年以內，「我的臉毀了，受了這麼多的痛苦，我的一輩子都沒有了希望，而他只需要輕輕鬆鬆的坐個兩三年牢」。

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