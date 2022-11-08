鄰里糾紛釀殺機　陝西男子行兇7死2傷　犯案後跳河自殺

據陝西商洛市公安局商州分局通報，11月7日16時20分許，陝西商洛市商州區夜村鎮夜村社區發生一起故意殺人案。犯罪嫌疑人王某良（男，56歲，夜村鎮夜村社區一組人）因鄰里糾紛行兇，致7人死亡、2人受傷。被害者多為50、60歲以上的中老年人。



據內媒報道，9名死傷者並不都是一家人，但都是同一村的村民。當地村民表示，平時嫌犯和大家交流並無異常。但嫌犯王某良在犯案前一天曾與其中一位受害者發生矛盾



警方通報稱，接警後，商州警方第一時間趕赴現場，及時將傷者送往醫院救治，全力開展偵查抓捕。經偵查，犯罪嫌疑人王某良作案後跳河自殺，其屍體已打撈並確認。案件正在進一步偵辦中。



不過官方並未公布糾紛發生原因以及其他相關資訊。

網民：為何沒做基層隱患排查？

事件發生後，引發內地輿論熱議。有網民指出，鄰里糾紛釀出這麼嚴重的殺機「是否積怨已久」，希望警方公布事情完整經過；但亦有網民認為，不該為這麼嚴重的殺人案找理由。

據了解，內地公安近年時常提到要透過「基層隱患排查」搭配「網格化管理」降低可能一地可能發生的危險方便進行風險管控。此次事件發生後，許多網民指出，「基層隱患排查」是否沒有做到位。

山西臨浦鎮基層治理風險隱患圖。

公安部黨委委員、副部長許甘露今天在黨的二十大記者招待會上曾說，2021年殺人、強姦等8類主要刑事犯罪案件、毒品犯罪案件、搶劫搶奪案件、盜竊案件的立案數和一次傷亡3人以上的較大交通事故，較2012年分別下降了64%、56.8%、96%、62%、59.3%。人民群眾的安全感明顯提升。當今中國成為世界上公認的最安全的國家之一。

許甘露指出，中國是命案發案率最低、刑事犯罪率最低的國家之一。