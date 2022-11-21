「奶茶杯」電子煙在市面隱秘流通　含多種口味實際是三無產品？

國家煙草專賣局制定發布《電子煙管理辦法》，自今年10月1日起全國禁售除煙草口味以外的調味電子煙。

《辦法》已實施個半月，但調味電子煙仍在市面隱秘流通。近日，廣州、深圳等地就興起一款名為「奶茶杯」的電子煙，且擁有各種口味。



《廣東台觸電新聞》報道，「奶茶杯」電子煙的外形極似奶茶飲品，除了有常見的檸檬、提子等水果口味，更有可樂、百香果綠茶、西瓜冰等味道。

在網絡平台上，「奶茶杯」的售價由幾十元至過百元（人民幣，下同）不等。以其中一款標有Mac Cup字樣的「奶茶杯」為例，售價為129元，商品介紹稱淨含量為15ml，可吸5500口，尼古丁含量3%，電池容量650mAh，可充電使用多次。

有電子煙商家介紹，「奶茶杯」與市面上的電子煙沒有差別，都是將原來的油煙放在杯內吸用，但它能充電，爆炸的可能性很大。

值得一提的是，「奶茶杯」的外包裝都沒有寫上生產商、地址和生產日期等信息，不少外包裝全為英文介紹，生產標準編號顯示為企業標準。有商家直言，市面上銷售的「奶茶杯」等產品，並非符合國家監管要求的正規產品。

《南方都市報》報道，深圳保利文化廣場的一家便利店內，收銀台擺放了香煙及電子煙產品，當向店主詢問是否有水果口味的電子煙後，對方就展示一張有多款電子煙的產品圖，並介紹「奶茶杯」的口味庫存充足，甚至有盲盒款式。

在電子產品批發市場，亦不難發現「奶茶杯」的蹤跡。在華強北，一間展示國標產品的門店亦有出售「奶茶杯」，零售價為99元，批發價只需40元，店主更指產品均為自家工廠生產，批量直發。

針對市面銷售的「奶茶杯」情況，12313煙草市場監管服務熱線的工作人員稱，除了煙草口味以外，所有調味電子煙都不能銷售。同時，外包裝未標識生產信息的產品基本可以判定為「三無」產品。

「奶茶杯」電子煙有多種口味。（南方都市報）

工作人員介紹，現行的《電子煙管理辦法》中，銷售電子煙需取得當地電子煙的煙草專賣零售許可證，但香煙的許可證並不適用於電子煙，且兩者不能同時銷售。若門店未持有煙草專賣零售許可證，銷售電子煙則屬於無證經營行為；持有捲煙煙草專賣零售許可證，實則銷售電子煙則屬於超範圍經營行為。

有律師指出，當前電子煙行業正處於新監管時期，奶茶杯等非法產品的流通需要加強執法等監管，建議加強舉報監督機制，若能夠引入一定的獎勵機制，將更有利於《電子煙管理辦法》的實施和執行。

律師又稱，產品必須符合境內銷售要求，包括必須張貼中文標識。若在國內銷售的電子煙不具備中文標識、未標明生產廠家等必備的標識信息，則初步可以判斷相關產品的來源不合法，或者至少不能合法在境內公開銷售。