全國5月起禁售非煙草味電子煙　二手平台成青少年買煙唯一渠道？

3月11日，國家煙草專賣局發布《電子煙管理辦法》，5月1日正式實施。其中，《辦法》明確指出，禁止向未成年人出售電子煙產品，並禁售除煙草口味外的調味電子煙。

目前，內地市面上的電子煙產品主打仍是水果口味。北京控煙協會張建樞會長表示，各種香味的電子煙對未成年人具有極強的吸引力，此次禁售除煙草口味外的調味電子煙，核心目的仍是為了保護未成年人不受誘惑。



《極目新聞》報道，大部份線下商家在出售電子煙時，開始驗證購買者是否成年人。

山東濟南某間出售電子煙的店員，會在顧客付款時先引導顧客先進行會員實名認證，隨後才收款。在實名認證過程中，顧客需要填寫姓名及身份證號，隨後系統將進行人臉識別比對，確保是本人認證。商家表示，引導顧客進行實名認證是為了確認顧客是成年人，若顧客拒絕實名認證，將要求對方出示身份證等材料，證明是成年人。

湖北武漢有線下店舖同樣通過實名認證和其他方式核查，可以在大部分情況下確保不向未成年人售賣電子煙。 商家表示，該店是全國連鎖品牌，不會向未成年人出售電子煙，並透露由於嚴格管控，市面上滋生出給未成年人代購電子煙的黑色產業。

各大電商平台已屏蔽電子煙類產品，直接輸入「電子煙」或相關品牌名均搜不到結果，但仍有商家在二手交易平台通過調整關鍵詞躲過屏蔽，出售電子煙。有二手交易平台的商家稱，其店出售的電子煙都是正品，價格比實體店便宜，即使買家是未成年人亦可以發貨。

電子煙有各種口味，琳瑯滿目。（視覺中國）

禁售調味電子煙，煙民趁早囤貨

除了限制向未成年人出售電子煙產品，《辦法》亦明確提到禁止銷售除煙草口味外的調味電子煙。目前，市面上的電子煙以水果口味為主打，也有鐵觀音、薄荷等口味。有商家透露，電子煙的煙民大多不喜歡捲煙的味道和口感，因此煙草口味的電子煙售賣很差。

對於禁止銷售除煙草口味外的調味電子煙，多家電子煙線下店舖表示，目前暫未接到相關通知，但已有不少顧客趁早囤貨，電子煙銷量有明顯增長，新規實施後，銷量肯定有影響，也在觀望後續市場反應。

有店員表示，不少熟客在《辦法》發布後到店內囤煙，多以水果味為主，不少人都擔心到時候買不到水果口味的煙彈，「5月後，這些水果味的煙彈不能銷售了，這兩天很多老顧客來店裡囤煙，有人一次性買20盒」。

《未成年人保護法》規定，禁止向未成年人銷售電子煙。（視覺中國）

專家：禁售調味電子煙核心目的是保護未成年人

北京控煙協會會長張建樞介紹，《辦法》禁售除煙草口味外的調味電子煙看似與未成年人無關，但電子煙可以通過化學物質調配出上萬種口味，其中具有香味的電子煙對於未曾抽過傳統紙煙的未成年人而言，是比較容易接受。

各種香味的電子煙，對於未成年人具有極強的吸引力，而他們在吸食電子煙後，有機會開始吸食傳統紙煙。出於這一現象，北京控煙協會在國家煙草局發布徵求意見時，曾建議禁止銷售除煙草口味外的調味電子煙。

張建樞稱，本次新管理辦法的發布說明意見得到採納，「核心來說，還是為了保護未成年人不受引誘」。針對禁止向未成年人出售電子煙產品，他表示目前存在一定的監管漏洞，需要盡快落實監管，並建議未來對電子煙的管控應當更加細緻化監管。

張建樞表示，電子煙起初是打着為傳統捲煙受眾戒煙的目的，但隨着愈來愈多的口味出現，包括不吸煙者、未成年人在內的多個群體都加入了吸煙隊伍，「這次的新管理辦法，在保護未成年人權益的同時，也在某種程度上讓電子煙回歸了最開始的目的」。