主人陽性寵物貓被「無害化處理」？　北京網民曝當局稱是法律要求

北京的新冠疫情漸趨嚴峻，周一（21日）新增1438宗本土感染，為疫情以來單日首次錄得破千宗。早前備受關注的主人染疫後社區工作人員「殺寵」的情況，近日疑似再於北京出現，有當地居民在網絡發文指，當局擬對寵物貓進行無害化處理，並稱這是相關法律的要求。



主人感染新冠肺炎後寵物該何去何從，是疫情爆發以來的熱門話題之一，深圳今年3月為集中隔離者提供寵物免費託管服務的做法獲得一致好評，惟仍有城市不會「照抄照搬」。

周二（22日），網名為「王珊兒」的北京市民在微博發文稱，自己目前正在位於石景山區雙峪路的轉運點進行收治隔離，由於家中需進行環境消殺，因此不得不帶著寵物貓一同來到隔離點。

北京網民稱自己確診陽性後，當局要對寵物貓進行無害化處理。（微博）

「王珊兒」指，自己周一確診陽性，被當地警方通知會於這幾日轉入石景山方艙醫院，「同時，我的貓會被無害化處理。」她又說，據她所知，北京市並沒有陽性主人的寵物接受無害化處理的先例，諮詢過相關寵物防疫部門，亦被告知目前國家並無相關問題的明文條款。

「王珊兒」其後又轉發上述微博稱，一直與派出所和隔離轉運點協商，最終卻被派出所民警口頭告知「有相關法律是這麼要求的」，但並未給出具體文件。

隨後，事件在微博中引起關注，網民評論：

「尊重生命，禁止權力濫用！」



「誰動我的貓，那就誰也別想活。」



「建議先把防Y（疫）人員和核酸公司無害化吧。」



「本來人沒事，弄去隔離點陽了，還要殺人家的貓。有這麼神經的事嗎。」



「疫情都3年了，居然還有要給陽性患者的寵物無公害處理的事情發生，還是在北京！」

