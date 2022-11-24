杭州男地盤門口賣飯盒傷心跪求免罰　官方：無證經營　未經濟處罰

浙江杭州一個地盤門口，周二（22日）網傳一名賣盒飯男子跪地向城管執法人員求饒稱「不要罰我了」，引發輿論關注。據執法人員周三（23日）介紹，該男子情緒激動，被工作人員帶回安撫情緒，讓他保證不再從事無證經營活動，並未給予實際經濟處罰。



網傳影片顯示，男子在一輛三輪車旁跪著，不斷喊「大哥不要罰我了，不要罰我了，行不行」，現場有兩名執法人員拉著他的手勸其起身，還有一位執法人員在正前方拍攝記錄現場情況。

事發於杭州臨平區某地盤，據臨平區綜合行政執法局工作人員介紹，周二接到投訴後趕到現場制止，工作人員現場規範執法，並未和事主產生衝突，看到男子情緒激動還多次試圖將其扶起，盡力安撫。最後男子情緒稍微平復後，被工作人員帶回中隊。

事發現場。（影片截圖）

經查，男子是外地務工人員，家中確實有些困難，因此到地盤門口賣飯盒，屬無證經營。經綜合考慮其實際情況，該局對男子的違法行為進行批評教育，要求其簽下承諾書，保證之後不再從事違法經營行為，並未對其作出任何實際處罰。

事件引起網絡熱議，不少網民對男子的遭遇表示同情，「他有什麼辦法，他只想活下去」，但也有人表示理解，「無證經營，萬一吃出安全問題呢」。而更多的人把注意力放到「暖心執法」上，對此表示肯定，「成年人的生活不易，還是需要大家相互理解，理解城管隊員的工作，同時也要體諒商販的心酸。此事宜疏不宜堵，規範商販經營，城管暖心執法才是王道」。