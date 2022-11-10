家長上門摑男童推倒老人後續：檢方提前介入　親屬登門下跪求原諒

江蘇南京市家長魯某某日前因不滿兒子在幼稚園被同學弄傷，而在上門與對方家人理論時突然出手掌摑年僅5歲的傷人男童，更推倒男童的祖父祖某某致其右腿骨折。事件引起輿論嘩然，魯某某被南京市警方刑事拘留。周四（10日），江蘇南京市玄武區人民檢察院表示，檢方已經提前介入辦案。另一方面，一段疑似魯某某的親屬登門道歉的影片曝光，據指受傷男童的母親不接受其道歉，「你們回去吧」。



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據早前報道，南京市公安局玄武分局通報稱，經查，33歲男子魯某某是某醫院社會聘用制人員，昨日上午其兒子在幼兒園與同班男童爭搶玩具時被對方戳破頭皮，魯某某於是到對方家中討要說法。期間，魯某某情緒激動，用手打向該男童面部，致其仰面倒地。男童64歲的祖父祖某某先後持膠椅、木椅與魯某某發生肢體衝突，後被魯某某推倒致腿部骨折。事後，魯某某因涉嫌故意傷害被公安機關依法刑事拘留。

江蘇南京市玄武區人民檢察院一名工作人員周四表示，在警方通報後，檢方已經提前介入辦案。

另一方面，周三（9日），疑似魯某某親屬登門致歉的影片曝光，片中兩人跪倒在地，不斷哭求對方原諒，被受傷男童家屬多次攙扶，又被以男童已睡為由要求離開。此前，據男童母親唐女士介紹，掌摑行為導致其兒子麵部挫傷、（左）外耳挫傷，聽力也受到一些影響，將作進一步檢查；孩子祖父右側腓骨上段骨折。周三下午，法醫已為他們做傷情鑑定。

此外，對於祖父祖某某持椅子與魯某某發生衝突的行為是否屬於正當防衛，律師看法不一。如陝西恆達律師事務所律師趙良善認為，魯某某先是擊打男童面部致仰面倒地，祖某某見狀，擔心男童再次受到傷害，對魯某某的侵害行為予以制止，並持塑料椅、木椅與魯某某發生肢體衝突，行為可定性為正當防衛，並非雙方互毆。湖南金州律師事務所高級合夥人、律師邢鑫則稱，案中因為魯某某對男童的不法侵害已經結束，其危險不具有緊迫性和現實性，所以祖父的行為不構成對魯某某不法行為的正當防衛，應當認定為故意傷害未遂。

至於魯某某構罪與否，則取決於祖某某的傷情，與男童被打一巴掌關係不大。趙良善解釋，如祖某某的傷情被鑑定為輕微傷，可依據治安管理處罰法對魯某某進行行政處罰。如經鑑定是輕傷或重傷，根據刑法以故意傷害罪追究魯某某的刑事責任。邢鑫則稱，魯某某掌摑的行為，客觀上對男童身體健康進行不法侵害並造成一定後果，主觀上存在故意，且不存在免責情形。如造成輕傷的後果，觸犯故意傷害罪；如造成輕微傷，只需依照治安管理處罰法處理，造成輕傷的結果則應當根據刑法規定承擔刑事責任。

今次事件引起內地輿論嘩然，官媒人民網評周四發表評論文章，以「一巴掌打碎了前程！」形容事件，指雖然魯某某心疼兒子而怒氣沖衝討說法是人之常情，但其最大的失策，在於動手打人，且是打是一名男童，如此一來性質就變了，由佔理者變成了理虧，「揮出一巴掌，看似出了一口氣，但實際上也切斷了自己的『後路』。這不是保護自己的孩子，而是陷孩子於『不義』，也陷自己於極其被動的境地」。

文章又提到事件中有很多值得反思的地方，指遇到衝突時，家長可以向園方提出責任追究，可以向對方家長提出合理合法的要求，也可以付諸法律手段維權，就是不能突破法律底線宣洩怒氣。家長一旦赤膊上陣，輿論的天平必然偏向對方。究其因，這種行為違背了公序良俗，也構成了對法律的挑戰，讓人無法接受，「以暴制暴，衝動不理性給孩子帶來的影響極其惡劣，作為成年人要給孩子提供如何解決矛盾和衝突的示範」。