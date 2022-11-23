河南女學生遭輪流掌摑、筷子捅下體　母跪地討說法一度被校方無視

河南鶴壁近日發生校園欺凌案，一名16歲女學生不僅遭3名同學掌摑、除衫拍片，更是被用筷子捅刺下體，導致她精神受到嚴重打擊，惟事發後受害女學生的母親在學校門口跪地討說法卻遭校方無視，事件亦引發廣發關注。

綜合內媒報道，目前，涉事學校已對校長作出行政記大過、降級處理；主管副校長被辭退、班主任被解聘決定；涉案學生開除學籍，並已被警方採取刑事強制措施。



涉事學校為鶴壁市科技中等專科學校。（百度百科）

被欺凌女生的父親在網絡發文稱，女兒就讀於鶴壁市科技中等專業學校，11月10日疫情封校期間，遭到同班3名17歲女同學的校園霸凌，「她們不僅讓我女兒『跪地自扇耳光』，並且對我女兒『脫光衣服』、『腳踹胸部』，更讓我觸目驚心的是還用『筷子猛插下體』。」期間3人還與其他人視訊通話進行炫耀分享，以維護自己「大姐大」的形象。

女生父親又指，事發後自己曾向班主任老師反映情況，惟對方為由作出任何措施，一周過後校方仍以不知情為由推脫監管責任，且未對施暴學生做出任何處罰，報警處理後3人依舊正常在校上課。「我的妻子萬分崩潰泣跪校門前不起，蠻橫跋扈的消防視而不見。」他還稱，妻女目前的精神均已失常，並指全家為此悲痛不已。

事件曝光後一度引發廣泛關注，但直至上周五（18日），當地教育局和警方仍稱事件正在進一步處理中。到了上周六（19日）凌晨，鶴壁市山城區教育體育局才發布情況通報指，公安機關接警後已依法受理調查，目前，涉案人員已被採取刑事強制措施，並針對該事件已開展校園法治教育，組織心理諮詢師對受害學生進行心理健康疏導。

涉事學校鶴壁市科技中等專科學校亦於周二（22日）才發布處理決定稱，經該校理事會調查取證，校長負有領導責任，決定予以行政記大過、降級使用、扣發12個月績效獎金；主管副校長負有直接領導責任，予以辭退；涉事班主任疏於學生管理，信息報送滯後，造成嚴重後果，予以解聘；涉案學生開除學籍。