北京女誤踩車厘子跌地致十級傷　涉事超市被判賠16萬元

北京一名女子逛超市期間，因踩到一顆散落在地面的車厘子而跌傷，遂向涉事超市索償50萬元（人民幣，下同），最終法院經審理判涉事超市賠償16萬元。



據《光明網》周四（24日）報道，北京的張女士於2018年7月逛超市時，踩到地面上的一顆車厘子滑倒。據超市閉路電視拍到，著人字拖的張女士右膝直接跪地並癱坐不起。其後，張女士被超市工作人員送往醫院，經診為右髕骨骨折，超市支付了2萬元的醫藥費。

此後，張女士將涉事超市告上北京市朝陽區人民法院，要求賠償治療費、護理費、誤工費、被扶養人生活費等合計50餘萬元。張女士認為，超市有責任保持地面清潔，自己被遺散的車厘子滑倒，超市違反安全保障義務，應承擔全部賠償責任。超市方辯稱，張女士穿了人字拖，導致自己滑倒，與超市無關。

一審判決宣布後，張女士不服審判結果，遂上訴至北京市第三中級人民法院。2020年8月，張女士進行了第二次手術治療；2022年2月，北京龍晟交通事故司法鑑定所出具鑑定書指出，張女士損傷致殘等級為十級，致殘率為10%。

據《民法典》規定，賓館、商場、銀行、車站、機場、體育場館、娛樂場所等經營場所、公共場所的經營者、管理者或者群眾性活動的組織者，未盡到安全保障義務，造成他人損害的，應當承擔侵權責任。北京市第三中級人民法院亦依據《民法典》的相關規定，對案件進行改判，要求設施超市向張女士進行賠償16萬元。

網民點睇：

「18年持續到22年，打官司確實耗時耗力。」



「摔一跤十級傷殘，這顧客也是夠倒霉的。」



「這果子巳經被踩過幾次踩爛了，員工看到了還繼續聊天不收拾。」



「中國很多公共場所的地面過於光滑，非常危險。在歐美要賠死。」



「超市是責任方，賠償也是應該的，誰叫你不及時清理地面乾淨呢！」

