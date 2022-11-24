港產電競冠軍Toyz在台賣大麻煙彈　以不熟法例求情　終判監4年2月

電競好手、網絡遊戲實況主劉偉健（Toyz）涉嫌販賣大麻煙彈經台灣檢方依販賣第二級毒品罪嫌起訴，審理期間劉均認罪，也稱自己對社會做出不良示範很抱歉，其辯護人曾主張劉僅中學畢業，是香港人對台灣法律不了解求輕判；法院24日依毒品罪判劉偉健4年2月，可上訴。



台中地方法院今天上午11點宣判，合議庭依6個毒品罪一共判劉偉健應執行4年2月。

台中檢警去年5月至9月間在中部地區查獲多名大小毒品賣家，一共起獲多達200顆大麻煙彈，經向上溯源認為劉偉健（29歲）嫌疑重大，同年9月28日逮捕劉向法院聲押獲准，經羈押2個月，台中法院認為劉已交出毒品上手、坦承犯行，裁定他150萬元（台幣）交保。

台中地檢在劉的毛髮驗出第二級毒品反應，將他聲請觀察勒戒後，劉進入台中勒戒所至今年1月3日期滿獲釋，檢方偵結依4個販賣第二級毒品既遂罪、2個販賣毒品未遂罪起訴劉，另依毒品罪嫌起訴其餘7名共犯。

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劉偉健在先前審理期間表示，因朋友關係接觸大麻煙彈，很後悔自己失慮不周導致身上背負刑案，在勒戒所想了很多，對社會做出不良示範覺得很抱歉。

法院開庭時，劉偉建就檢方起訴犯罪事實全部坦承，劉的辯護主張，劉在偵查時供出共犯、毒品來源，準備程序庭也均坦承犯行，請求法院依毒品危害防制條例第17條減刑，也希望合議庭審酌，劉僅中學畢業且是香港人，實際上不是很清楚台灣法律，盼能從輕量刑。

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