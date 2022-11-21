網絡靈堂拜活人？　廈門女子6年被網友祭奠4.3萬次　平台被判侵權

近日廈門思明區法院通報一宗「活人被死亡」案件，當事人璐璐（化名）發現自己在某網絡祭祀平台被祭奠4.3萬次，她將涉事平台告上法庭，法院判決要求平台承擔侵權責任。



某日，璐璐的朋友偶然間發現某網絡祭祀平台設有「廈門美麗女孩璐璐紀念館」，該館建立於2016年1月，6年來訪問量達4.3萬餘人次。

網頁上詳細記載了璐璐出生日期、籍貫等「生平」，還編撰一條她離奇「死亡」的故事，「2010年1月某天晚上離校後失蹤，過了好幾天才在海裏發現她面目全非的屍體，願在天堂安息」。網頁的靈堂、墓園等動畫背景上都放有璐璐的相片，「音容笑貌」模塊中還發布了10張璐璐的生活照。

璐璐發現靈堂中記載的個人信息均與其本人信息一致，且所有照片都是她發布在個人社交平台的生活照。她一紙狀書將涉事的網絡祭祀平台告上法院，認為該平台侵害其肖像權、名譽權，要求平台承擔侵權責任。

該平台確認情況屬實，但璐璐的紀念館設立於多年前，當時還未實行實名制登記，所以目前只能找到設立用戶的IP地址及暱稱、登錄名，無法提供其真實姓名、地址、電話等信息。

法院審理認為，該平台沒有嚴格審核被紀念人的相關信息，特別是未審查設立者與被紀念人的身份關係及被紀念人的死亡證明等信息，導致璐璐人格權益被有心之人侵害，且無法查明實施侵害的具體網絡用戶，依法判決該平台作為服務商承擔侵權責任。