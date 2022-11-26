有片｜「他的軟肋是兒子」　北京社區人員疑威脅居民　被批像黑幫

周五（25日）晚上，內地網傳一段疑似北京天通苑第二社區工作人員商討對付「搞事」居民的影片，片中疑似工作人員說出「找個黑地兒拘他三天」、「他的軟肋是兒子」、「看哪個帽子扣他合適」等令人震驚的言論，引起廣泛關注。周六（26日），北京市昌平區天通苑南街道辦事處辦公室工作人員表示，如果情況屬實，上級部門會認真調查。



據影片標註信息顯示，其攝於11月20日下午6時北京市昌平區天通苑南街道第二居委會內。片中出現兩男兩女在交談，桌上的宣傳冊印有「昌平區志願服務站」、「天通苑」等字樣。當時他們似乎正在針對某事商討處置對策，期間「哪天找個黑地兒拘他3天」、「他的軟肋其實是他兒子」、「咱們把這帽子往尋釁滋事上靠」、「看看哪個帽子扣他合適」等令人震驚的言論層出不窮。

據內媒《新黃河》報道，其中一名女性工作人員被標註為「書記尹麗」，資料顯示，今年7月26日，《昌平新聞》的影片中，出現天通苑南街道天通苑第二社區黨委書記，其名字同樣為尹麗。在採訪中，她表示：「作為一名黨員，一名基層的工作者，我備受鼓舞，也充滿了信心和乾勁，我將為群眾辦實事，辦好事」不過目前尚無法確認二者是否為同一人。

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周六，記者以社區居民身份致電北京市昌平區天通苑南街道辦事處辦公室詢問相關情況，工作人員表示，已經反映給街道一個部門，同時表示目前不了解事情的前因後果，希望居民在真相出爐之前先不要轉發，強調一旦情況屬實，上級部門會認真調查。至於天通苑南街道天通苑第二社區居委會電話，則一直未接通。

事件亦引起網民熱議，不少人對此表示震驚，「人心怎麼能壞到這種地步？」還有人認為「他的軟肋是兒子」這話聽的令人毛骨悚然，不知道的還以為是黑社會在謀劃什麼。作家許開禎亦表示：「『他的軟肋是兒子』這是多麼恐怖的聲音，相信每個人聽了脊背都嗖嗖的。更可怕的，說這話的不是縣長不是市長不是法院院長，而是平常我們根本不拿來當官的居委！權力狂囂到如此野蠻程度，你驚不驚。誰在慫恿？誰在暗中撐勁？」