網約車取消訂單司機被威脅投訴？　拍片者致歉承認盜用原聲再翻拍

近期，內地網傳一段影片，內容為一名女子叫網約車後買早餐，司機在路邊苦等7分鐘後，因取消訂單被威脅投訴。有關片段引起網民熱議，但不久後就被刪除，不少人更質疑是拍片者「自導自演」。

《北京青年報》報道，片中聲源是去年10月網民「佛飄龍浩」發布的影片原聲，而盜用原聲配上行車記錄儀畫面的是網民「小韓的行車記錄」。目前，二人的帳號均被平台禁止發布作品7天。



報道指，目前多個影片平台仍存在相關片段，不少發布者都標註影片來源自網民「小韓的行車記錄」（下稱小韓），據了解，小韓上周三（5日）晚發布該片段，片中畫面是一輛車停在路邊的行車記錄儀錄像，左上角標示日期為「01-05」，左下角定位顯示福州。

從影片的背景聲音可知，男司機致電女乘客稱已到達指定地點，後者回覆稱「好好，我快了快了」。 4分鐘後，司機再次聯繫女乘客稱「我已經等了四分鐘了，你還沒有下來嗎？」，後者則稱「我在買早餐，很快很快」。經多次等待後，司機向女乘客表示要取消訂單，後者以「我會投訴你」為由威脅。

事實上，片中的背景聲音來自網民「佛飄龍浩」（下稱龍浩），去年10月在影片平台發布的片段。當時，他配文稱「早高峰女乘客一直忽悠網約車司機，在上車點無限期等待」，片中標註「安全路段拍攝，請勿模仿」，但未有說明具體事發時間和地點。

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帳號被禁止發布作品7天

龍浩表示，自己在佛山駕駛網約車3年多，在影片平台發布的片段內容大多源自其本人的真實經歷，但出於要保護乘客的私隱，他不會直接用車內錄像和乘客聲音，而是他與搭檔演繹還原，每段影片都有標註「安全路段拍攝，請勿模仿」，也是為了告知觀眾是「段子視頻」。

然而，該片段的背景聲音被人盜用，令他受到大批網民的投訴和攻擊。昨日（8日）下午起，龍浩的帳號被判定不符合社區規範被禁止發布作品7天，且有上百條已發布的影片被下架，「我的聲音更早之前就被盜用過，有個也是福州的網友用了我的聲音，標註在福州，結果就有網友說我跑去了福州又回到佛山，但我一直在佛山跑網約車啊」。

翻拍者：就盜用原聲拍攝一事致歉

除了龍浩，盜用者小韓的帳號也被平台禁止發布作品7天。他表示，當時使用的影片原聲並非從龍浩的帳號直接下載，網上有大量帳號都使用龍浩的原聲，他是從別人的帳號中盜取，當時並不知道龍浩是原作者，「我幾天前和他溝通過，已經向他道歉了，但他把我拉黑了。後來我的作品播放量太大，他就來舉報我」。

小韓解釋，他所發布的行車記錄儀影片都是自己拍攝，標註的時間和地點也是行車記錄儀畫面的真實地點，「為了配合原聲，我會拍好多，然後選最合適的，顯示地址就是為了讓粉絲知道視頻裡的街道和建築是哪裡，省得被私信問」。

他表示，自己不止一次使用龍浩的影片原聲，但他只是拍「段子」，希望展示一些反面教材，並不是發布新聞，「沒想到這個視頻會被當成真的新聞事實」。