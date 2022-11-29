月入10萬全給弟弟　33歲單身女沒樓沒車沒對象：等他結婚再想自己

安徽一名33歲女子以賣手工餅維生，一個月收入達10萬元人民幣。她日前受訪時表示「所有收入給弟弟」，更表示「等弟弟結婚再考慮自己」，引發一眾網民熱議。



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據《星視頻》報道，這名女子自19歲便開始學手藝賣餅，每天辛勞工作，清晨4點半起床，到晚上11點左右才睡覺，一天能做兩三千塊餅，最多一個月營業額可達10萬元人民幣。

但這名女子透露，自己沒樓沒車沒對象，衣服穿了快4年沒換新的，錢全部都優先給弟弟用。她表示：「等我弟弟先結婚，再考慮自己的事，弟弟好了父母就好，父母好了，我們姊妹就好。」

這名女子更稱自願買車給弟弟，手工餅店也給了弟弟。她也幫以後要跟父母住的弟弟買了一間較大的房子，打算日後才再為自己買一間較小的房子。女子還自嘲，每次過年的時候都很害怕，因為親戚都會問她甚麼時候結婚。

網民熱議：

「看似對弟弟好，其實在變相地折斷弟弟的羽翼，讓他們失去自主的能力，很多弟弟毀在了姐姐跟父母的手裏，一輩子做寄生蟲，一事無成的大有人的在。」

「你怎麼能結婚呢，還要養侄子啊。」

「這已經被完全洗腦了吧，啥都給你弟，那你圖啥，店也給他？他是你弟，又不是你兒子。」

「這個姐姐，我想要一打。」

