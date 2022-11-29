左手患腱鞘囊腫疼痛難耐　超聲波醫生竟自己「落手」做手術？

俗語說「能醫不自醫」，但浙江台州市中心醫院超聲科副主任周劍宇，近日就自行用右手為左手做手術。



周劍宇從事超聲科工作20多年，由於長期手腕用力勞損，左手患腱鞘囊腫已有數年，時不時會疼痛。他介紹，患者對超聲科需求量本來就大，加上當時手腕疼得明顯，做穿刺治療等需要手腕背伸的動作都有些困難。

為了不耽擱患者檢查，周劍宇決定下班抽空自己做手術。11月4日下午6時，周劍宇開始對自己「落手」。在同事的引導下，他避開神經、血管、肌腱等重要組織結構，右手用針刀刺破囊壁，並處理周圍粘連組織，解除局部症狀，整個過程只持續4、5分鐘，痛感輕微。

他介紹，很多腱鞘囊腫的患者會去骨科求診，但在超聲科可以通過超聲波引導針刀可視化治療，創口不大，操作簡便，精細安全，手術時間短，恢復得快。

周劍宇稱，以前為多位患有腱鞘囊腫的醫院同事做過手術，今次輪到自己親身體驗一番，「小毛病，自己就治療了」。

今年年初，周劍宇的左手臂軟組織損傷，需要採取超聲波引導下疼痛介入治療。考慮到手術部位不方便自己操作，他便讓年輕醫生「試試手」。當時他左臂高舉，接受超聲引導下的針刀治療，右手則指着顯示器，配合講解指導，期間還安撫年輕醫生「別緊張，放心扎」。

周劍宇指導年輕醫生為他做手術。（央視新聞）

周劍宇表示，超聲波介入治療的應用比較廣泛，但超聲波可視化疼痛治療是近幾年才流行，很多患者知道超聲波是一項檢查，卻不知可在超聲科接受治療。

目前，該院超聲科已經常規開展超聲波介入治療，包括超聲波引導下各部位穿刺活檢、置管引流、良性囊腫微創穿刺硬化治療、腫瘤消融治療、疼痛介入治療、神經阻滯等，近日更開設了超聲波介入治療特色門診，令更多患者受惠。