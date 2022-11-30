疫情｜私自轉運600學生返鄉致多人確診　內蒙客車營運人員被立案

新冠疫情持續之際，內蒙古呼倫貝爾市出現客車營運人員為牟取高額利潤，私自轉運600名學生，致使多人被確定為陽性感染者的事件。周二（29日），據呼倫貝爾市扎蘭屯市公安局消息，疑犯徐某已被刑事立案偵查。



扎蘭屯市新型冠狀病毒感染肺炎防控工作指揮部通報稱，當地近期在對返回人員的核酸檢測中發現多名陽性感染者，經流行病學調查顯示，均與徐姓營運人員私自轉運包頭、鄂爾多斯學生抵返扎蘭屯有關。警方調查取證發現，徐某在疫情防控期間，與包頭、鄂爾多斯多名呼倫貝爾籍的高校學生聯繫包車返鄉事宜，在向學生收取每人900元至1200元（人民幣．下同）不等的票價，然後陸續用4部客車將逾200名學生私自轉運回呼倫貝爾市各旗市區。客車司機和返鄉學生中接受落地核酸檢測時，出現多名陽性確診病例。

經核查，徐某為牟取高額利潤，有意規避疫情管控，在無相關部門線路審批，且未與接收地聯繫進行報備的情況下，私自營運大客車，多次大量將學生運抵呼倫貝爾，嚴重違反疫情防控規定，造成疫情重大傳播風險。自11月19日至25日，徐某已組織15車次，將約600名學生運送至呼倫貝爾。目前，徐已因涉嫌妨害傳染病防治罪被公安機關刑事立案偵查。