疫情｜金融時報：中國民眾憂醫療擠兌　紛自購呼吸機氧氣機

據英國《金融時報》報道，在中國官方公布縮短隔離日數的優化防疫二十條後，不少民眾因憂慮確診者增加導致醫療擠兌，而紛紛自購呼吸機及氧氣機。分析指，這反映民眾對醫療體系缺乏信心。



報道指，超過12間網路醫療設備公司表示，自官方公布優化防疫二十條後，有關檢測及治療新冠病毒的醫療儀器的銷量急升。微信的數據亦顯示，呼吸機、氧氣機和血氧儀的搜索量激增了約90倍。總部位於重慶的西南證券（Southwest Securities）在上周的一份報告中估計，一旦中國放鬆清零政策，將有多達1200萬個家庭或有需要購買呼吸機和氧氣機。

杭州私募基金負責人Michael Huang指，在政策公布後數小時，他便分別花了4000元（人民幣．下同）及1000元，買了一部呼吸機及一部氧氣機，讓74歲的父親有需要時用；來自南京的工程師Jeffery Zhang亦花了9000元購買一部呼吸機及氧氣機，給父母有需要時用。Michael Huang認為，醫院難免會因有大量病人而床位不足，他要確保父親患病被急診室拒診後，仍能在家中享受合適的治療。

分析認為，中國多地爆疫後，坊間對醫療設備的私人需求增加，反映民眾對國家的醫療體系缺乏信心。美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）全球衛生問題高級研究員黃嚴忠表示，外界普遍相信如果中國最終放棄清零，醫院將被攻陷，故希望為最壞的情況做好準備。

不過，也有專家認為當越來越多老人接種疫苗，中國的醫療體系能應付疫情。廣州中山大學的公共衛生學者陸家海就呼籲民眾不需擔心，指老人接種加強劑便可望在疫情中保持健康。