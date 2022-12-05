徐州百億元光伏項目工地大火　僅80天建成10萬平米廠房

12月3日，江蘇徐州有工地起火，造成5死2傷。

內地傳媒報道，起火位置為弘元新材料（徐州）有限公司一處在建廠區，是徐州經濟技術開發區一個百億元項目。

起火公司是上機數控的全資子公司，建設年產25GW單晶矽切片及年產24GW N型高效晶矽電池生產項目。



12月4日，上機數控就徐州項目火災一事發布說明公告。公告稱，該項目為代建項目，尚未交付公司投入使用，仍處於承建商施工階段。項目的投資主體、總承包商及建設施工方均非公司及其子公司，相關責任及對廠房建造等損失不由公司承擔。

上機數控表示，本次事故僅發生於公司一期切片項目代建過程中，不涉及公司電池片項目。對於徐州切片項目進度的暫緩，公司可通過包頭項目原有切片產能及代加工等方式，來滿足公司現階段日常生產經營需求，不會影響相關合同的履行及公司經營目標的實現，並將繼續加快推進徐州項目建設，「徐州新能源產業園項目」的實施進度整體可控。

上機數控稱，本次事故無公司員工傷亡，公司將全力配合相關部門妥善處理好本次事故的善後工作，並協助做好項目安全建設的保障工作，堅決杜絕此類事故再次發生。

先代建，後回購

今年8月，上機數控發布公告稱，擬在徐州經濟技術開發區投資建設新能源產業園 。該項目用地約1100畝，選址於徐州經濟技術開發區房亭河北側、金鳳路西側。

公告顯示，該項目包括年產25GW單晶矽切片及年產24GW的N型高效晶矽電池生產項目。項目總投資150億元（人民幣，下同），分為三期實施，一期建設25GW 單晶矽切片產能，二期建設 14GW高效晶矽電池產能，三期建設10GW高效晶矽電池產能。

《上海證券報》報道，根據今年8月所披露投資協議，相關第三方為上機數控項目生產所需廠房提供定制代建，後續由上機數控按約回購 。

當地消息顯示，今年11月6日，徐州當地舉辦了弘元新材料（徐州）有限公司新能源產業一體化項目相關活動， 全程僅用80天時間，當地完成了10萬平方米廠房施工建設 。

該項目用地約1100畝，選址於徐州經濟技術開發區房亭河北側、金鳳路西側。（微博@明月我家）

連續簽下「大單」

上機數控定位於高端智能化裝備製造領域與光伏晶矽材料供應領域，自2004年進入太陽能光伏行業。

10月17日，公司下屬全資子公司弘元新材料（包頭）、弘元新材料（徐州）與一道衢州、一道泰州就「單晶矽片」銷售簽訂合約。

上機數控公告稱，對方自2023年1月至2024年12月總計向子公司採購單晶矽片8.25億片（上下浮動不超過20%），其中2023年採購3.45億片，2024年採購4.80億片。預計2023至24年銷售金額為62.04億元（含稅），不含稅為54.90億元。

同日，上機數控披露，公司下屬全資子公司弘元新材料（徐州）與一道衢州及一道泰州就「N型矽材料產品」的銷售簽訂合同，對方2023年總計向子公司採購N型矽材料產品3億片（上下浮動不超過20%）。參照PVInfoLink公布價格測算，預計2023年銷售金額為31.92億元（含稅），不含稅為28.25億元。

11月24日，上機數控披露的2022年度非公開發行股票預案（三次修訂稿）顯示，公司非公開發行股票募集資金總額不超58.19億元，扣除發行費用後，42億元用於「年產5萬噸高純晶矽項目」。