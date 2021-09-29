限電｜缺煤為何不用可再生能源替補？　專家解讀拉閘限電七大焦點

近期內地限電波及十多個省份，其中遼寧、吉林和黑龍江等東三省更要「拉閘限電」。《新京報》報道，國家電網公司曾公布稱，將保障基本民生用電需求，最大可能避免出現拉閘限電情況。

對於為何近期會出現供電短缺，停電為何無法提前通知等七大焦點問題，國務院發展研究中心資源與環境政策研究所研究員韓雪、中國新能源電力投融資聯盟秘書長彭澎給出一系列解讀。



1. 此輪供電短缺是否與「能耗雙控」有關？

2015年，十八屆五中全會提出「能耗雙控」，將各地節能指標納入生態文明、綠色發展等績效評價指標體系，倒逼轉變發展理念。近期，部分省份出現拉閘限電的情況，「能耗雙控」下的考核壓力被不少分析指為供電短缺的背後原因。

韓雪表示，「能耗雙控」對各地都有施加一定的壓力，去年年底個別地方也出現過通過限電來控制能源消費總量的情況，但對此輪供電緊張並非主因，更不可能為此對民生產生影響。

彭澎指出，「能耗雙控」情況下的用電緊張，通常是通過有序的限電來實現，部分沒有被列入「雙控」指標紅燈的省份出現限電，大多是因為電力供應偏緊造成。以廣東省為例，該省實施「錯峰用電」主要是高溫「加持」電量負荷雙增長、省內機組發電能力有限等因素造成，因此採取停工停產整改等措施，優先保障居民生活、服務業等用電。

黑龍江大興安嶺呼中區有「中國最冷小鎮」之稱。由於氣溫驟降，呼中區今年9月中旬已正式開栓供暖。圖為呼中區供暖工人給供暖鍋爐上煤。（中新社）

2. 近期為何會發生供電短缺？

東北多地的限電通知中，都提到因為近期電煤短缺，才令供電緊張。對於出現電煤短缺的情況，韓雪表示，全球範圍的大宗商品漲價以及中國疫情恢復情況好於全球平均水平，令國內的工業生產需求旺盛，強勢擴大了用電需求和煤炭消費需求。

中國煤炭工業協會發布的《2021年上半年煤炭經濟運行情況通報》顯示，今年上半年，全國煤炭消費量約21億噸，同比增長10.7%。同期，全國規模以上企業原煤產量19.5億噸，僅同比增長6.4%；全國主要港口合計存煤6298萬噸，同比下降8.3%。

據中國電力企業聯合會發布的中國沿海電煤採購價格指數（CECI），9月16日至9月23日，電煤採購價格已經達到1086元/噸（熱值為5500大卡），同比上漲近一倍，較年初上漲56.26%。韓雪指出，全球範圍的能源價格漲價和煤炭供需偏緊，進一步推高電煤價格，「煤價和電價的倒掛嚴重且已經持續了一段時間，尤其是在迎峰度夏後，電廠發電的意願較低，庫存水平也較低」。

火電是供電主力，佔全國發電總量的七成以上，水電則是第二大供電來源。據國家統計局數據，今年前5個月，水電佔全國總供電量的11.6%。不少專家表示，今年水電發電量不積極也是供電短缺的重要原因。

3. 為何對居民拉閘限電？

國家統計局數據顯示，在2020年度，國內居民用電佔全社會用電總量的14.6%。對於東北限制居民用電的原因，國家電網客服曾解釋，東北地區已經首先對非居民執行有序用電，但在執行後仍存在電力缺口，為了不造成大面積停電，才採取對居民限電的措施。

韓雪解釋，和限制其他電力負荷的必要性相似，限制居民用電也是為了防止電力缺口的出現導致電網損傷進而影響更大範圍的用電，但前提是工商業等位序低的負荷已被切除，「居民用電在我國電力保障的優先序中位序很高，僅在工商業限電仍無法彌補用電缺口的情況下才會考慮對居民限電」。

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4. 電力供應缺口大不拉閘，會損傷電網設備？

近日，遼寧省、吉林省和黑龍江省等地在用電高峰時段實施「拉閘限電」。韓雪表示，如果不限電，則會造成電網的頻率下降，損害在網的設備，也會造成更多可以正常發電的設備脫網，進而產生更大的電力缺口，甚至可能造成電網的解裂。

韓雪指出，電力的供需是瞬時平衡，如果儲電則需要向其他形式的能量進行轉換。目前，世界上還沒有成熟度較高、成本較低的大容量、長周期儲能的形式。若電力供應存在較大缺口，為防止波及更大範圍的用電和發電，限電是最後的手段。

5. 為何無法提前通知停電？

據此前報道，東北三省不少地方都是突發「拉閘停電」，未有提前通知。國家電網客服曾稱，由於電力供需緊張，情況緊急，可能出現無法提前通知用戶的情況。

韓雪介紹，根據《有序用電管理辦法》，啟動Ⅱ級有序用電措施意味着該地的電力負荷缺口已經達到10%—20%，但仍然未能填補缺口。根據《電網調度管理條例》，東北電網調度部門依照有關預案，直接下達指令執行「電網事故拉閘限電」。

韓雪表示，根據相關法律和行業操作規程，有序用電或常態化供電短缺的情況下限電是需要提前通知，且會有相關預案。在無法提前預測或更緊急的情況下，為避免更大的故障，需要緊急切斷負荷，且事故越緊急，通知的窗口期會越短。限電通常會出現在用電的高峰時刻，如上午10時或晚上7時至9時。

國家統計局數據顯示，今年前5個月，水電僅佔全國總供電量的11.6%。（中新社）

6. 在煤電短缺的情況下，風力發電、天然氣等為何未能替補？

黑龍江省發改委的消息提到，進入9月份，隨着經濟持續發展，電力需求屢創新高，加之供暖期前的設備檢修、火電機組發電能力受限、新能源發電減少等因素影響，造成電力供應緊張。特別是9月23日以來，東北電網水電減少、新能源發電不及預期，造成當地電力嚴重缺口，拉閘限電的影響已經擴大到居民用電。

前述數據稱，今年前5個月，水電僅佔全國總供電量的11.6%。韓雪表示，國際市場的天然氣價格和煤炭價格上漲的趨勢相似，導致全球天然氣供需十分緊張，中國天然氣需求約一半需要進口，在價格飛漲和供需緊張的情況下，天然氣和煤一樣供應緊張，「與水電類似，風電瞬時的發電量取決於當下的風速情況，且風電總體佔全國和東北的發電比例很低，2020年風電發電量佔東三省用電量的比重不足11%，目前對於整體電力供需影響不大」。

7. 煤炭緊缺，今冬供暖能保證嗎？

按往年常規，10月中旬是東北地區正式供暖的日子。在煤炭供應量緊張、部分地區電采暖的情況下，今冬的供暖如何保障成為大眾關注的重點。彭澎表示，以目前形勢而言，煤的價格恐怕很難快速降下，緊張的局面應該還會持續。

韓雪表示，國內煤炭總體供需緊平衡的態勢會持續到冬季，國家需要盡快保障煤炭生產、進口和供應來開源，以控制新上產能過剩的高耗能項目、提高能效、加快多元化的電源建設等辦法來節流，通過開源和節流這兩方面的工作來保障冬季采暖用煤的有效供應。

近期，國家發改委已開展相關工作，加快釋放煤炭產能，包括組織保供煤礦產能核增、支持保供露天煤礦接續用地、補簽煤炭中長期合同等，全力保障今冬明春采暖季煤炭安全穩定供應。