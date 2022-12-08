女網紅賭輸「受罰」　遭男子捆綁潑墨毆打引眾怒　警方：7人被查

內地網絡近日流傳一段數名男子用膠帶捆綁一名身穿黑色羽絨服的女子，並向其潑墨及毆打的影片，引起輿論關注。周二（6日），浙江臨海市公安局通報稱，片中人士是在相約「直播PK打榜」後，對輸的一方進行「懲罰」。目前，徐某志、陳某蘭等7名涉事人員已接受調查。



影片顯示，女子的頭髮被男子狠狠揪著，頭部被潑灑墨水，掙扎跌倒後再被易拉罐擊打，鞋子也被另一男子強行脫掉，過程中發出痛苦的聲音。片段曝光後群情激憤，不少網民呼籲有關部門介入調查核實。

周二，臨海市公安局發布警情通報。案情指，31歲福建女子陳某蘭本月1日與38歲臨海男子徐某志相約進行「直播PK打榜」，約定輸家要接受懲罰。5日下午，徐某志等人將輸了的陳某蘭用膠帶纏繞、潑灑墨水，並將其拍下影片發到某短片平台，後被大量轉發，造成不良社會影響。目前，徐某志、陳某蘭等7名涉事人員已到公安機關接受調查，事件正在進一步處理中。

據較早轉發片段的周先生透露，發布影片的號主告訴他，影片其實是網紅惡搞，片中遭捆綁、潑墨的女子是名主播，他們的所作所為是「為了節目效果」，並非暴力案件。而據周先生提供的涉事人士拍攝的另一條低俗影片顯示，遭潑墨的女子臉部、頭髮髒亂，並含著一枚針在嘴內。隨後，向她潑墨的男子把灌滿疑似糞水的氣球通過一個滑道滑向她，氣球被戳破後炸開，被濺了一臉的女子隨即退後並彎腰嘔吐。

對此，河南澤槿律師事務所主任付建認為，片中男子實施侵害他人人格、尊嚴的行為，違背了公序良俗，或已涉嫌公然侮辱他人，行為舉止極其惡劣，或已違反了《治安管理處罰法》。雖然是網紅之間的惡搞行為，但畫面中暴力情節引人不適，已超過限度。涉事方為了吸引流量，把影片發佈在網絡上，引起廣泛傳播，嚴重擾亂社會公共秩序，或涉嫌尋釁滋事罪。