安徽男嬰出世僅一天在醫院離奇手臂骨折　官方介入調查

安徽滁州一名家長近日反映，其剛出生僅一天的兒子在婦產醫院離奇地手臂骨折。滁州市衛健委周二（13日）回應稱，已關注到相關情況，正進一步雙方溝通，會根據事實情況，依法依規公正處理。



涉事男嬰在12月7日於滁州市瑪利亞婦產醫院出生，據家屬表示，8日晚上，醫院護士前來為孩子採足血，其中兩名護士採血，另一名護士稱孩子包裹比較亂，遂幫忙整理衣物，可孩子在整理衣服後就不停哭鬧，家屬和護士輪流抱哄也未果。後來，護士懷疑孩子的手可能脫臼，醫生查看後亦證實，並建議次日前往大醫院就診。

出於擔心，家屬不敢再等，當晚即帶孩子前往當地另一家醫院檢查。據滁州市第一人民醫院檢驗報告單顯示，診斷意見為「左肱骨骨折」，CT影像顯著反映男嬰左臂骨骼有明顯斷裂和錯位。而由於孩子太小，醫生建議前往更大的醫院治療，家屬於是又將孩子轉運至南京醫科大學附屬兒童醫院，惟醫生診斷後同樣以孩子太小為由，表示無法手術，只能盡力復位固定，至於會否殘疾，則還需看後續恢復情況。目前，孩子在南京救治後，已返回滁州瑪利亞醫院，今後需要每周覆查直至康復為止。

對於男嬰骨折原因，家屬與滁州瑪利亞婦產醫院始終未能達成共識，遂向滁州市衛健委投訴。男嬰父親蔣先生還透露，此前滁州瑪利亞醫院工作人員曾表示，不管傷是誰弄的，他們都會負上責任，可周一（12日），工作人員在當地調解辦公室卻表示孩子受傷與醫院無關。

滁州市衛健委工作人員向內媒表示，由於事發地點無閉路電視監控，就孩子如何受傷的核心事實，需要進一步調查取證，他們會根據事實情況，依法依規公正處理。蔣先生則表示，今次是他第一次得子，未料會出現這種情況，現時所有的治療花費均由他自行承擔，最大的願望就是孩子能痊癒。