修改超聲波瞞孖胎盜嬰！廣西女醫生因涉嫌拐賣兒童判囚六年

廣西南寧一名女醫被爆料，透過修改產檢超聲波向產婦隱瞞「雙胞胎」真相，計畫孕婦生產後將其中一名嬰兒賣給他人，已經收取了訂金。網傳文件指出該女醫遭判刑6年，罰金2萬元（人民幣，下同）。許多網民抨擊「判得太輕了」並表示應該追究醫院責任。



近日內地網傳廣西婦幼保健院一份《關於給予兒童保健科·發育行為兒科周某開除處分的決定》，內容指出，該醫院兒童保健科副主任醫師周湘從事非法代孕經營活動，犯拐賣兒童罪，被依法開除，今年4月一審被判處有期徒刑6年，罰金2萬元，並追繳違法所得7萬元。

內媒《新黃河》報道，南寧市中級人民法院立案庭一名工作人員證實，「有這個案件，已經審理完畢。」

據了解，2019年以來，周湘等人在南寧市從事非法代孕經營活動、通過修改B超（產檢超聲波）單等行為，向被害人隱瞞「雙胎」真相，計劃生產後秘密將其中一名嬰兒賣給他人，並已收取他人購買嬰兒的定金。

《決定》指出，周湘身為事業單位工作人員，犯拐賣兒童罪，其行為違反國家法律，被依法判處有期徒刑。根據《事業單位工作人員處分暫行規定》第二十二條的規定，經2022年11月29日黨委會議研究，決定給予周湘開除處分。

內媒《新黃河》指出，一名廣西婦幼保健院工作人員證實網傳文件內容屬實，是醫院內部發佈的處分文件。她指出，周湘實施犯罪行為的地點並非在醫院內部，而是在醫院外面的診所。但記者多次致電醫院其他科室，以及當地衛健委，均未獲得正面回應。

12月9日下午，廣西壯族自治區婦幼保健院已檢索不到周湘的相關資訊。《新黃河》指出，記者致電該醫院，兒童保健科一名工作人員告訴記者，「我也是今天發文才知道，幾個月前周湘已經不出診了。」

廣西壯族自治區衛健委，一名宣傳處工作人員則稱，「不用你們操心，我們會處理的，請等最後的官方通知。」

網民點睇：

我的天 還能這麼拐賣 眼裡真的沒有一點法律啊？

枉為白衣天使，居然如此陰損，披著羊皮的狼！不追究醫院責任嗎？

照超音波時難道不會發現嗎？

才判六年，判太輕了吧？

