出生僅一天男嬰被父餵水嗆死　父以為只是睡著隔20分鐘才叫醫護

河北一名出生僅一天的男嬰在醫院死亡，院方發布通報指，男嬰父親給男嬰餵水後導致嗆咳死亡，男嬰父親還一度認為只是「睡著了」。



網傳影片顯示，男嬰的外婆抱著已經死亡的男嬰痛哭，錄製影片的男嬰父親在一旁說，「死在醫院了，沒人管」，期間有身著防護服的醫護人員走過。

對於上述情況，涉事的寧晉縣中西醫結合醫院周四（1日）發布通報稱，11月28日，產婦孫某某到醫院住院分娩，翌日9時55分剖宮產娩一活男嬰，阿普伽新生兒評分（Apgar Score）10分，即健康狀況良好，男嬰哭聲響亮，外觀無明顯畸形。

寧晉縣中西醫結合醫院發布情況通報。（上游新聞）

11月30日9時50分，男嬰父親為其餵水後嗆咳，男嬰父親認為男嬰已睡著；10時10分才呼叫醫護，惟經過醫護人員即時搶救後，男嬰的生命仍未能挽回。院方並指對此深感痛心與惋惜。

事件亦引發網民的熱議，有網民科普稱，「母乳裡面已經含了大量的水份，給嬰兒餵母乳已經完全有足夠的水，不需要另外餵水」、「初生孩子，都是用很小的勺子餵水，每勺大概就兩三滴，不知這個親生父親用了什麼給寶寶餵水，竟然把寶寶嗆死了！」；亦有網民斥責到，「當爸爸了也該了解一下生育知識吧，女的懷孕這十個月男的都在打遊戲嗎？」、「所以女方辛苦懷孕生子，被不負責人的爸爸在醫院給照顧死了？」、「不懂護理卻懂得拍視頻敲詐勒索」。