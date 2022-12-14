宣稱「24小時上門、隨叫隨到」　太原商廈外登巨型按摩廣告惹議

近日，山西太原有一幢大廈的外牆被投映了巨型廣告，內容不僅包含年輕女技師的照片，還宣稱「24小時上門按摩」。

這一幕引起了廣泛爭議，有當地市民就認為內容極為不雅。不過，廣告公司負責人回應表示，廣告內提到的按摩服務是「正規的那種」。



山西太原有一幢大廈的外牆被投映了巨型廣告，內容不僅包含年輕女技師的照片，還宣稱「24小時上門按摩」。（新京報）

綜合內媒報道，上述廣告出現在太原市小店區長風大街與長治路路口的晉瑋國際大廈外側，廣告每次停留時間約10秒左右，內容不僅包括年輕女技師照片，還有「24小時上門按摩」、「隨叫隨到」等字眼。

周二（13日）下午，該大廈工作人員對此表示，大廈外側的廣告已經承包給當地一間廣告公司，巨型按摩廣告正是由該公司刊登出。接到相關投訴後，大廈相關業務部門正與廣告公司商談此事，「不是什麼大事，下架就行了。」

負責刊登廣告的公司負責人表示，相關廣告在重慶、太原、石家莊等多個內地大城市都有刊登，太原的這則刊登於周日（11日），「市民看到廣告上的按摩就聯想到色情，本來是一個很正常的廣告，被扭曲了。」其又稱，市民有想法可以理解，街道辦也給公司打電話了，可以作出適當調整。

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另外，負責刊登廣告公司的重慶總部負責人說，廣告刊登的位置由當地經銷商自行決定，但廣告的畫面和內容要經過總部審核，帶有誘導性的廣告是不允許刊登的。太原的經銷商已經接到相關部門的通知，將對畫面和內容進行整改，「24小時」等具有誘導性的字眼不再出現，「我們這是正規的（按摩），廣告還要繼續登。」

網民點睇：

「可以外賣上門，按摩就不可以？」



「我一直認為盲人按摩才是正規的。」



「太原真的是一個開放、包容、綠色、共享的城市啊。」



「廣告費得洗多少腳才能回本啊。」



「不管你的按摩正不正規，你這戶外巨幅廣告出現這樣的字樣就讓人覺得不正經。」



據內地《廣告法》規定，廣告應當真實、合法，以健康的表現形式表達廣告內容，符合社會主義精神文明建設和弘揚中華民族優秀傳統文化的要求，不得含有虛假或者引人誤解的內容，不得欺騙、誤導消費者；不得妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚，不得含有淫穢、色情、賭博、迷信、恐怖、暴力的內容；不得損害未成年人和殘疾人的身心健康。