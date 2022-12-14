迪士尼門票現驚天龐氏騙局？上海女騙500人1400萬　獲刑14年半

據澎湃新聞消息，上海一女子許某某自2018年起，以原價買進低價賣出的方法倒賣迪士尼門票，並利用時間差賺取他人定金達成生意盈利，騙取500餘位被害人錢款共計1400萬餘元（人民幣，下同）。



因多筆訂單遲遲不能兌付，資金鍊斷裂，最終「暴雷」。近日，上海長寧區檢察院對此案做出判決，許某因犯詐騙罪被判處有期徒刑14年6個月，剝奪政治權利5年，並處罰金140萬元。



一張價值399元的迪士尼平日票只需180元，1599元的年卡只要800元，相當於市面上售價的5折。這樣的好價格不免會讓很多人心動，但背後卻隱藏令人匪夷所思的騙局。

2018年，許某從事網絡銷售工作，因心生羨慕朋友圈微商的生活狀態，決定做代購。她對外謊稱可以5折左右拿到各類消費卡等產品，但是需要先行支付定金，預訂週期一般是6個月左右。其中，平時幾乎沒有優惠活動的迪士尼門票很快遭到許多顧客瘋搶。

半年後第一批客戶如願拿到門票，經過口口相傳，許某的生意越做越大。但顧客們不知道，這些門票其實都是從官方渠道以原價購入的，根本不存在所謂「內部渠道」和「優惠」。隨著時間推移，越來越多的顧客被許某以各種理由不斷推脫，收取定金後卻遲遲不兌付產品。意識到可能被騙，一些顧客選擇報案處理。

迪士尼樂園官方LOGO （視覺中國）

許某某到案後交代，她原價買進低價賣出，是想利用時間差賺取定金實現生意盈利。為了吸引更多顧客交付定金，還要同時保證之前的客戶按期拿到產品，她只能不斷通過「拆東牆補西牆」的方式，用後面客戶的資金收入來補前面客戶的部分產品。

然而，謊言終究會被戳穿。因為有多筆訂單遲遲未能兌付，許某資金鍊斷裂，收到的錢花掉了，票卻給不出來，終於「暴雷」。經核算，自2018年起，許某某共騙取500餘位被害人錢款共計人民幣1400萬餘元。

長寧區檢察院經審查認為，犯罪嫌疑人許某某以非法佔有為目的，利用電信網絡實施詐騙，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》，應以詐騙罪追究其刑事責任。近日，經長寧區檢察院提起公訴，許某某因犯詐騙罪被判處有期徒刑14年6個月，剝奪政治權利5年，並處罰金人民幣140萬元。