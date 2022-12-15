網戀12年從未見面！女子被騙200萬報警　「主播男友」竟是好閨蜜

近日，上海一李姓女子（簡稱李女，下同）發現自己相戀12年的理想男友、知名新聞主播竟是身邊好閨蜜假扮。最終人財兩空的她選擇向警方報案。其閨蜜余姓女子（簡稱余女，下同）對自己的欺詐行為供認不諱。目前，相關案情仍在進一步調查中。



據《中國新聞周刊》消息，上海普陀警方昨日（14日）公布，偵破一起令人瞠目結舌的「女扮男裝」的網戀受騙案。受害人李女被喬裝成知名新聞男主播的疑犯足足欺騙12年，受騙金額將近200萬元（人民幣）。而欺騙李女感情的詐騙人竟然是深受李女信任的好閨蜜余女。該名女子供稱，之所以設局詐騙好友，是因為12年前的一句調侃難以釋懷。

據了解，李女和余女自幼熟識，兩人步入適婚年齡後，李母曾對余女說「你長得不太好看，家裡條件也不好，將來嫁出去有困難」。這句話令余女一直懷恨在心，心存芥蒂，於是懷著「我嫁不出去，你家女兒也別想嫁出去」的想法，決定報復李女和李母。

余女先是謊稱認識某知名男新聞主播，盛情為李女介紹。之後其註冊新的網絡社交賬號，假冒該男主播和李女談起網戀，一戀便足足有12年之久。期間二人一直用手機等電子設備通訊，但一直未有見面。每次李女提出見面，對方便以加班、出差等理由拒絕。

余女目前已被警方拘捕。（上海普陀警方）

余女到案後交代，起初並沒有想詐欺錢財，但2018年時自己患上重病，經濟困窘，這才突發奇想，不如利用「主播男友」的身分向李女要錢。康復後的余女嘗到甜頭，便一直用各種不同的藉口向李女索要錢財，甚至以分手威脅。最終，李女因不斷為「男友」花錢而掏空積蓄、負債纍纍，而余女也因巨大壓力索性坦白自己的所作所為。

消息發布後，有不少網友對此發表看法：「離奇」；「12年都不見面的戀愛，真是史詩級的」。而當地警方表示，目前，疑犯余女因涉嫌詐騙罪已被警方依法採取取保候審的刑事強制措施，相關案件的具體細節仍在調查中。