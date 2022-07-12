網戀後同居　浙江男盜女友口紅金鏈送網友　稱想給新歡留下好印象

浙江一名男子與網戀女友相識沒多久後就開始同居生活，但其後該男子又在網絡中結識另一名女子。令人意想不到的是，該男子竟偷走女友的平板電腦、金手鏈、口紅等物，送予新歡討其歡心，事件在網絡中引起關注。目前，該名男子已被警方採取強制措施。



據《瀟湘晨報》報道，浙江嘉興女子萍萍（化名）與小朱在遊戲中相識，由於年齡相仿、愛好相同，二人很快由網上發展到線下，小朱也搬進萍萍家中，開啟同居生活。

但萍萍很快發現，現實中的小朱與網絡中「體貼男友」的形象有一定差距，不僅每天遊手好閒，還會偶爾「玩失蹤」。直到有一天，萍萍發現小朱徹底「消失」，隨之一起消失的還有家中的平板電腦、金手鏈以及兩支全新的口紅，合共價值6700多元人民幣。

在小朱推三阻四不肯歸還東西後，萍萍選擇報警處理。經警方查證，小朱「失蹤」的這段時間，其實是去見了新結識的女網友。沒有經濟來源的小朱先是偷走兩支口紅給對方當見面禮、想給對方留下好印象，其後又轉賣掉平板電腦和金手鏈，所得錢財全都用在吃喝玩樂。

沒有經濟來源的小朱先是偷走兩支口紅給對方當見面禮，其後又轉賣掉平板電腦和金手鏈，所得錢財全都用在吃喝玩樂。（瀟湘晨報）

事件還在網絡中引發不少議論：

「沒男人了吧應該」。



「這種男的都能線上線下各談一個女朋友這是祖上造了孽了」。



「真的不理解啊為什麼為什麼這種人有女朋友」。



「詭計多端的小偷打著談戀愛的幌子偷竊呢這是」。



「我該反思我為什麼沒有對像我遊戲打的也不差啊」。

