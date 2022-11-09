最新QS亞洲大學排名　北大首登榜首　前十內地高校佔半數席位

昨日（8日）國際高等教育研究機構QS（Quacquarelli Symonds）發布第十五版亞洲地區大學排名。北京大學首次排名第一，內地有五所大學進入前十，總體排名上漲。去年排第一的新加坡國立大學位列第二，港大成唯一進入前十的香港高校。



本次排名涵蓋760所亞洲高校，中國內地高校上榜數量最多共128所。其中，北大登上榜首，清華排名第三，是中國高校在QS歷年排名來最好成績。另外，復旦大學、浙江大學和上海交通大學亦躋身亞洲前十。

QS前十亞洲大學排名（2023）

1. 北京大學

2. 新加坡國立大學

3. 清華大學

4. 香港大學

5. 南洋理工大學

6. 復旦大學

7. 浙江大學

8. 首爾KAIST（韓國科學技術高等研究院）

9. 馬來亞大學

10. 上海交通大學



南京大學、中國科學技術大學、武漢大學和中山大學均進入前50。進入亞洲前100的25所內地高校均為「雙一流」大學（內地建設世界一流大學和一流學科的教育政策，簡稱「雙一流」）。其中，深圳南方科技大學在2022年首次入選內地「雙一流」高校，本次排名亞洲第76位。

在論文數量方面，中國科學院是亞洲最「高產」的研究機構，也是亞洲國際合作精神的研究機構，國際研究交流指標中獲得滿分評分。但國際化教師隊伍及國際生佔比上，內地高校排名下降，說明在師生多樣化方面仍有較大進步空間。

QS高級副總裁Ben Sowter表示，「在2023QS亞洲地區大學排名中，中國大陸高校取得了歷史最好成績，這表明中國在亞洲高等教育領域最前沿發揮了極大的潛力。」