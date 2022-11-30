北大研究：全球至少四成死胎歸因於PM2.5暴露　中國約有6.4萬

空氣污染暴露是危害人類健康的重要因素之一，《中國科學報》今日報道，北大最新研究發現，在中國，每年有約6.4萬個死胎可歸因於PM2.5暴露。

該研究結果由北京大學教授朱彤和研究員薛濤團隊通過整理50多個發展中國家的數據，構建細懸浮粒子（PM2.5）暴露和妊娠失敗的定量關係所得。於11月29日發表在《自然-通訊（Nature Communications）》期刊。



2011年朱彤團隊發現，PM2.5中的危害成分多環芳香烴，與神經管畸形的出生缺陷相關聯。即表明空氣污染對生育健康的威脅是多方面的。

2018年，薛濤團隊研究中國和美國的數據後發現，空氣污染水平與生育率呈負相關，即空氣污染越強，生育率則越低。此後，團隊陸續在中國、美國及非洲、南亞等多個國家和地區開展分析，都發現PM2.5污染和妊娠失敗有顯著關聯。

隨著數據的積累，朱彤和薛濤的研究團隊估算了137個國家PM2.5暴露導致的死胎數目，這137個國家覆蓋了超過98%的全球死胎人數。

研究結果發現，約40%的死胎可歸因於PM2.5暴露，即便考慮了計算不確定性，基於最保守估計，這個比例仍然高達約四分之一。在中國，每年就有約6.4萬個死胎可歸因於PM2.5暴露。

朱彤建議，堅持污染減排不放鬆、力爭早日達到碳中和是從環境健康角度保護孕婦和胎兒的根本措施。使用空氣淨化器、調整出行方式等在孕期加強個體空氣污染防護，也被證明能有效改善婦幼健康。

中國當前實行的空氣質量標準並未充分考慮孕婦和兒童等脆弱人群，因而在未來修訂空氣質量標準時應當強調對易感人群的保護。