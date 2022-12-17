內地元旦假期首日火車票開售　多地取消「落地檢」刺激民眾出行

內地元旦假期首日火車票今日（17日）開始銷售，而在疫情防控放寬下，多個旅遊平台皆顯示民眾出行意欲大增。與此同時，多地取消「落地檢」，也為刺激旅遊業帶來正面影響。



在內地，2023年元旦假期為2022年12月31日至2023年1月2日，共3天。按照火車票預售期15天計算，假期首日的火車票今日開搶，兩日後則可購買元旦假期最後一日火車票。景域驢媽媽集團高級副總裁、奇創旅遊集團總裁馬磊預計，今年元旦、春節，旅遊度假和返鄉需求疊加，將迎來市場久違的一波出行「高峰」。

民眾出行意欲反映在多個平台的數據上，據飛豬12月14日發布報告顯示，近一周，「元旦」、「跨年」相關產品搜索量比上周增長逾6倍，元旦出行的機票預訂量比上周增長逾3倍，元旦前往海南、雲南、廣東等氣候溫暖地區的商品預訂量近一周翻倍增長。此外，廣東、海南等地的元旦酒店預訂量比上周翻兩番，酒店若帶有溫泉、遊船、樂園門票等則尤為受歡迎。

而驢媽媽旅遊平台數據就顯示，自「新十條」發布之後，平台機票、火車票瞬時搜索量環比上漲超過450%，元旦假期及春節前後的出行產品最為熱門。熱門目的地則包括海南三亞、上海、北京、杭州、成都、廣州、武漢、西安、昆明、南京等。

12月30日北京-石家莊部分餘票情況截圖。 （12306網站）

不少民眾會提前在假期前夕出行，車票銷情方面，據12306網站截至昨日（16日）下午的數據，元旦假期前一日的12月30日，大部分地區的車票充足，惟北京到石家莊、鄭州等地的車票則比較緊俏。

另一方面，新十條措施中，要求不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明或健康碼，不再開展落地檢。截至目前，已有北京、上海、廣州、深圳、成都、哈爾濱、麗江、海南、陝西、寧夏等多地調整疫情防控措施。

其中，北京12月7日通報，對進返京人員不再執行查驗核酸檢測陰性證明和健康碼等防控措施，抵京後不再執行落地「三天三檢」，按照北京市有關防控規定執行。同日，廣州通報，來返穗人員不再開展「落地檢」和「三天三檢」。海南省公告則提到，外省來（返）瓊人員登機（船、車）前及抵瓊關口不再查驗「入瓊碼」、核酸陰性證明、健康碼，不再開展落地檢。而上海8日通報，不再對來滬返滬人員實施「落地檢」、「三天三檢」、「五天四檢」等。