女子急用錢！周大福2萬元鑽戒卻賣不了3千元？網民：不如買黃金

廣告詞「鑽石恆久遠，一顆永流傳」將鑽石和永恆畫等號，讓鑽石銷量暴漲。近日山東德州，有一名女子因為急需用錢，決定典當婚戒，卻發現花了2萬元（人民幣，下同）在周大福買入的結婚鑽戒，典當時連3000元都賣不出去，引發熱議。



對此，周大福回應稱，暫時沒有回收鑽石業務，並指出「(鑽石)暫時沒有保值一說，選鑽戒都是按個人喜好去選擇參數與價值。」此外，亦有周大福客服透露，鑽石只能以小換大，收15%手續費。



日前山東德州女子拍影片吐槽，「多諷刺，這兩萬的愛情當你用到他的時候，連3,000元都賣不了。」影片中更指出，1萬5,000元、1萬6,000元購入的鑽石成本不到3,000難以典當，影片引發輿論熱議，「二手鑽石」也成為網絡熱門話題。

山東女子秀出自己的鑽石和證書，感嘆二手鑽石典當不出好價格。()

對於鑽石回收業務，上海普陀區一典當行老闆介紹，1克拉以下鑽石都不保值，買鑽最好購買帶有國際證書的。

財經自媒體《新品略財觀》指出，在二手市場，與貴金屬首飾、箱包等二手奢侈品相比，二手鑽石很不值錢。

文中指出，二手鑽石不是貴金屬，也非藝術品，「不保值，掉價快，更不具備收藏價值」。 最大的優勢僅在於低價格，此外新人訂婚的鑽戒往往會選擇新鑽戒，二手鑽戒則寓意不佳。

許多名人結婚或訂婚都會秀出鑽戒：

此外，鑽石每多一次拆卸和鑲鑽，鑽石損傷風險就會增大，出現缺口或者大裂的機率就會越大。

奢侈品品牌的鑽戒保值明顯遠高於大眾類珠寶首飾類品牌的鑽戒。大眾類珠寶首飾品牌的二手鑽石市場表現平平，往往都是「骨折價」。

網民點睇：

鑽石說好的就是永流傳，又沒說永流通。

鑽石更類似藝術品，黃金才是硬通貨。

鑽戒本來就是智商稅，消費和投資搞清楚。



沒有價值的「二手鑽石」盼在中國市場突圍

根據要客研究院發佈的《中國二手奢侈品市場報告》顯示，中國二手奢侈品市場規模由2020年的285億元，擴大到2021年的470億元，一年內增長了65%。另據貝恩諮詢預計，到2025年，中國將成為全球最大的奢侈品市場，這預示著二手奢侈品市場將在2025年前後迎來空前繁榮。



《新品略財觀》指出，二手奢侈品風潮興起，購買二手鑽石的都是90後、95後等年輕人為主，價格是最主要考量。此外，可持續發展理念、循環經濟、環保等理念正影響珠寶首飾行業。 國際奢侈品牌巨頭也早早將目光投向二手市場。

鑽石開採量下滑也是關鍵。貝恩諮詢公司在2月發佈的《2021-22全球鑽石產業》研究報告資料顯示，未來五年鑽石原石產量僅能以不超過2%的速度增長。

威廉姆森粉紅之星鑽石在香港拍賣時以4,990萬美元成交，創下拍賣史上一枚鑽石每卡最高價格的世界紀錄。(Sotheby's)

《新品略財觀》指出，2022年鑽石原石產量雖然可以達到120多萬克拉，但市場需求增長和產能下降間的供需矛盾將導致毛坯鑽石價格持續性上漲。全球鑽石開採量的持續下滑，也倒逼許多珠寶品牌將目光投向了二手珠寶鑽石。

文中指出，要推銷二手鑽石市場，商家如何「講出新故事」是一大關鍵，此外二手鑽石市場行業存在諸多不規範及市場亂象，虛假銷售、貨不對板，甚至是欺詐銷售，加強對二手鑽石的溯源、鑑定及交易規範化管理和售後服務也是一大重點。

文中給出三點建議，第一，向年輕人消費人群進行二手鑽石消費理念的傳播及消費市場培育；第二，利用短影片平台、直播帶貨、社區種草等方式，；第三，行業規範化問題，不斷加強二手鑽石市場的鑑定及交易規範，並提供售後服務。