D2809動車脫軌｜司機5秒內挽救百人性命卻不幸殉職　今被追封烈士

今年6月，貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車突遇泥石流坍溜入線路，司機楊勇5秒內採取緊急制動措施，保障了車上人員安全，自己卻不幸殉職。近日貴州省人民政府評定D2809列車殉職司機楊勇為烈士。



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6月4日10時30分許，貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫軌，經車載資料分析，司機當機立斷，在5秒內緊急制動挽救百餘人命。

報道指，動車事故造成1名司機死亡、1名列車員與名旅7客受傷，受傷人員無生命危險。央視軍事12月15日在微博指出，近日貴州省人民政府評定D2809列車殉職司機楊勇為烈士。



據了解，殉職司機楊勇是一名武警退役士兵，1976年1月出生，今年45歲，是一名中共黨員。1993年參軍入伍，1996年退役，曾服役於武警海南總隊，海口支隊第二中隊，在部隊服役期間曾擔任班長，獲評嘉獎、優秀士兵等。

退役回到地方後，他先後任代務副司機、副司機、工長、司機、指導司機、地勤司機、動車司機等職。

官媒動畫還原D2809次列車脫軌事故：

中國鐵路局也公布在D2809次列車事故現場的人員蒐集到的楊勇遺物，包括一個動車司機手帳和一個掛有歪頭鴨吊飾的行李箱。其中手帳封面上寫「沒有錯停，只有盲行」，手帳扉頁上則印著「最後一道關，榮辱一把閘」，網民感嘆他在生命的最後時刻，用實際行動踐行了承諾，是真正的英雄。

司機生前手帳曝光：