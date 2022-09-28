昆明患者感染Omicron BF.5進化分支　與緬甸輸入病例高度同源

撰文：林芷瑩
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雲南昆明本輪疫情已發現42宗陽性感染，超過7萬人被賦「黃碼」，13間高校實施封閉管理。當局發現，本輪疫情的陽性病例均屬同一傳播鏈，基因測序結果顯示，感染毒株均為Omicron BF.5進化分支，與緬甸輸入的陽性病例病毒基因序列高度同源。

昆明市衛健委主任張雲海介紹，截至目前，本輪疫情報告的陽性病例均屬同一傳播鏈，傳播鏈基本清晰。現已累計判定密切接觸者1729人，次密切接觸者3120人，均已落實管控。

9月25日以來，本輪疫情確診、無症狀感染者及初篩陽性累計42宗，均為雲南朗明印務有限公司工作人員及其家庭成員等。目前均為輕症、無症狀感染者，無重症病例。

9月25日，雲南省昆明市五華區，市民排隊做核酸檢測。（視覺中國）

據介紹，昆明市本輪疫情的感染者，大多年齡介乎40至60歲，最大年齡62歲，最小年齡5歲，呈單位聚集性、家庭聚集性傳播的特點。目前，本輪疫情傳播源頭尚未查清，傳播鏈不清晰。首發病例為網約車司機，社會面活動軌跡較為複雜，後續檢出陽性病例的可能性很大，疫情存在很高的擴散風險。

當局將多區列入高、中風險區，共涉及14.6萬人；臨時管控3個城中村及101個樓棟，涉及3萬人；封閉管理13間高校，涉及12.8萬人。截至昨日（27日），封閉管理的高校、臨時管控的城中村及樓棟所涉人員核酸檢測結果均為陰性；9月25日以來全市累計開展核酸檢測654萬人份，目前結果均為陰性。

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