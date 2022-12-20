向太陳嵐直播賣床墊　「離婚也不要拿回來」疑嘲諷汪小菲

向華強太太陳嵐近年主攻內地小紅書及抖音，19日她首度加入直播賣貨行列，開播不到10分鐘，線上人數便達80萬人，反應熱烈，首播流量不但據傳破億，更衝出億萬銷售額。向太不僅緊隨時事，還賣起話題不斷的床墊，語出驚人說「離婚也不要拿回來啊！大方一點」，疑似嘲諷汪小菲和媽媽張蘭，讓網民忍不住驚呼「不愧是豪門，只有向太敢這樣說」。



向太昨日驚喜加入直播帶貨的行列，賣的商品從常見的美妝、零食到近日話題不斷的「床墊」都有。當時她除了一直宣傳床墊的優點，還祝福購買的情侶或夫妻可以甜蜜長久，不過話鋒一轉，向太突然笑說「買床墊回去送女朋友、送老婆，分手時可不能要回來喔！」、「離了婚也不要拿回來，大方一點」，隨即就和在場來賓一起大笑，疑似在嘲諷日前鬧得沸沸揚揚的「床墊之亂」。

不過向太此番言行也引起一些網民不滿，認為向太現在就是事不關己高高掛起，「如果換成向佐跟郭碧婷這樣鬧，說不定她的行為會比張蘭更加偏激」，「管別人家務事，很敗壞自己好不容易挽回的『最佳婆婆』形象」。

向太直播諷刺張蘭、汪小菲的行為。（翻攝自微博）

事實上，向太這次開啟直播帶貨處女秀，排場也不同一般藝人，除了重金打造攝影棚，她還發動在演藝圈擁有強大人脈，獲得李連杰、甄子丹、古天樂、關之琳、鞏俐等人拍片祝福，開播後也反應熱烈，不僅擁有數十萬人同時在線觀賞，還拿下破億萬銷售額。