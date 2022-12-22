疫情｜辦公室26人全陽　北京上班族慘成部門「最後的留守者」

近期，內地防疫放寬後，染疫人數激增，當中出現不少「圍而不陽」的案例。例如，在北京工作的陳超便是其中一員，其辦公室共有27人，只有陳超自己堅持到目前沒「陽」，其餘26人都不能倖免，他也就此成為部門「最後的留守者」。



陳超在保險行業當經理，在該行業，因工作性質，平常接觸到的人就十分雜多。12月17日，他一覺醒來打開公司工作群，發現最後兩三位「戰友」還是染疫了。可是，公司始終要有人值守，成了唯一的陳超自然就要做「守門員」。

19日，回到空蕩蕩的辦公室的他專門拍了張照片發到工作群，同事們紛紛表示肌肉酸痛和發燒的症狀太難受了，寧可回去上班。另外，也有同事向他還打趣道「不是不陽，而是時候未到」。

陳超之所以能倖免，當然不是因為他的身體百毒不侵，而是得益於全家都做足防護。他表示，每次出門上班時，妻子都一定會要求佩戴N95口罩，並朝背包塞酒精濕紙巾，讓他在辦公室時可以用來先擦桌子。同時，在家門口過道上還放有一大瓶酒精消毒液、一包酒精濕紙巾，進門前，陳超都必須先進行一番基本消殺，且進門後他會先到陽台脫下外套等直接洗衣機清洗，再去洗澡。一整套流水動作需時半小時多，但陳超不嫌麻煩，認為這只是把以前會分散在各個時間點做的事完全集中起來而已。

防疫放寬後，在北京，進出京道路客運班車有序恢復。（新華社）

來自浙江紹興的初中教師王悅也是「最後的留守者」，自上周起，其班級就陸續出現學生陽性，加上密接和請假的，只有一半人能堅持上課，同時，她身邊不少同事也陽了，故只能線上教學。不過，校內終歸還得有人，即使「腹背受敵」，王悅也回到學校值班，但值班的幾天，同事繼續一個接一個地陽性，情況令人無奈。

最終，王悅決定讓最後一個和她一起值班的同事趕緊回家，因為其家中還有小孩要照顧。而在這大環境下，這兩周王悅乾脆把酒精消毒液當護手霜用，但凡接觸過一些公共區域的設施都得用上才會進辦公室。

對於「最後的留守者」愈來愈常見，一些人甚至有了「早陽早安心」的想法。不過傳染病診治國家重點實驗室副主任、浙江大學醫學院附屬第一醫院傳染病科主任盛吉芳認為這不可取，強調還是要做到盡量延峰、有效削峰、平穩渡峰，不要「一窩蜂」感染，否則很容易傳染給一些有基礎病的患者年老體弱的人。