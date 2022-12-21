疫情｜內地昨增3049宗確診個案　上海等省市取消就醫核酸查驗

國家衛健委數據，昨日（20日）內地新增本土確診個案3049宗，無新增死亡感染者。



昨日新增個案包括廣東1171宗，北京544宗，江西245宗，重慶204宗，福建184宗，雲南127宗，湖南119宗，上海108宗，四川86宗，天津59宗，浙江37宗，河南36宗，山西32宗，陝西22宗，山東17宗，貴州16宗，河北15宗，江蘇7宗，黑龍江6宗，青海5宗，廣西4宗，內蒙古3宗，海南2宗。無新增死亡個案。

截至昨日，現有確診個案37111宗（重症329宗），累計死亡個案5241宗，累計報告確診個案386276宗。

上海等省市宣布取消就醫核酸查驗

為保障民眾及時就醫，上海等多地明確表示，門急診患者不再查核酸。據國務院聯防聯控在12月7日發布的「新十條」明確，對於急診就診患者不得以沒有48小時核酸結果為由影響救治，醫療機構也不得擅自關閉發熱門診。

「上海發佈」微信公眾號昨晚發布消息，據當前疫情形勢，為方便市民看病就醫，該市進一步優化門急診就醫流程，即日起全市各醫療機構對門急診患者不再查驗核酸陰性證明。各醫療機構嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度，嚴禁以任何理由推諉或延誤救治。

福建、寧夏也自昨日起取消就醫查驗核酸陰性證明；陝西、瀋陽、天津、浙江、江蘇等省市已於早前陸續取消。

春運後將迎來疫情高峰

隨著疫情短時間內在社會面傳播，以及春節臨近人員大範圍流動，據國內外多個研究模型測算，明年1月中旬將迎來疫情高峰。據《工人日報》今日（21日）報道，廣東、江西、山東、湖南、湖北等多地亦各自發布疫情高峰期到來事件，多集中於明年1月。

為應對隨之而來的醫療資源緊缺，河南衛生健康系統日前下發同志，要求醫護從現在起至明年3月底，取消節假日。廣東日前也返聘退休醫護上崗、增加發熱門診、ICU床位，希望平緩度過疫情高峰。