疫情｜上海社區配藥送餐幫扶獨居老人　「特殊時期更要關心關愛」

內地新冠疫情的蔓延，政府多次強調老年人為重點保護人群。保障高齡、獨居、生活困難的老人的基本生活需求、健康安全更是「重中之重」。據《澎湃新聞》報道，上海各區開始針對獨居老人展開幫扶行動，確保弱勢群體平安度過冬季疫情高峰。



「阿姨，天氣冷嘞，多注意身體，有撒（什麼）需要就多幫社區聯繫！」

「謝謝哦！今朝吾（我）燒了紅燒肉，小範來坐坐聊聊天伐！」

家住上海江川區的小範是蘭坪一村的居委會幹部，在這裏生活工作幾十年的他，對居民各家情況都了如指掌。小範稱，蘭坪一村是老區，居住在這裏的老年人佔全體居民的三分之一以上，有部分更是孤寡、高齡獨居老人。「子女不在身邊，特殊時期更需要被關心關愛。」每日敲敲門、喊一聲就可以知道老人家的情況，心裡也踏實。

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針對近期用藥難、上海氣溫斷崖式下降，江川街道還聯合社區服務中心制定了《居民代配藥工作方案》，為有基礎疾病的獨居老人提供基礎配藥服務。居委會通過公眾號、電子屏、樓組長微信群等方式，向居民提供代配藥服務、社區醫生聯繫方式，幫助居民簽約家庭醫生等等。同時按照人口比例1000：1招募志願者，目前已有193名志願者，一旦有代配藥需求，居委、志願者就會與社區醫生對接，實施代配藥。

除配藥以外，志願者還為老人們提供送餐服務，解決吃飯問題。在上海的松江區方松街道，志願者也將餐食送至獨居老人家門口。

今年81歲的顧亞男老人獨自居住在方松街道某社區，她說自己經常關注疫情形勢，比較注重個人防護較少出門。「除了每天早上到居委會的會所去鍛煉一個小時，其他時間不大出門。以前吃飯在社區食堂吃，最近都是志願者送到門口。」因為居委會和鄰居的關心，沒有遇到太大困難。

方松街道居委會工作人員余瓊介紹，她轄區內的高齡獨居老人不算多，所以能夠及時關注他們的需求。「最近疫情形勢緊張，這週又降溫了，我也跟他們說盡量不要出去，有什麼情況、有什麼困難可以跟居委會聯繫，我們都加了微信的。另外我們也有社區食堂，有志願者給這些老人送餐上門，都是消殺好了放門口的。」以及最近有老人向她諮詢買藥、配藥、防疫政策，她都一一作答。

另外，上海還有一項獨具特色的養老項目「老夥伴」計劃。年齡在70歲以下的低齡老年志願者向80歲以上的高齡獨居老人提供互助關愛的志願服務。目前，方松街道共有69名低齡老年志願者，一對多服務高齡、獨居老人超過360人。