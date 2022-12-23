山東少年匯報信息卻被學生會認為在玩手機　疑被體罰後不忿跳樓

山東棗莊近日發生一宗悲劇，當地一間衛生學校的一名16歲學生疑因被體罰後心有不滿，從宿舍樓跳樓，萬幸的是事主無生命危險，目前在醫院接受治療。據家屬指，事件是因當晚孩子正在用手機匯報工作，卻被學生會值班學生認為在玩手機而所致的。



事發於10月17日，據指當晚山東煤炭衛生學校學生周某龍正在用手機向班主任匯報紀律信息，但這一幕被學生會值班學生看到後，對方認為其是在玩手機，還將手機沒收。之後，學生會要求周某龍晚自習期間到操場跑圈跑足一節課的時間，最後迫於壓力及無奈受委屈，周某龍選擇從4層宿舍樓縱身跳下。

事後，救護車開進學校將周某龍接走，家屬透露，周某龍在醫院ICU內治療8天後，才轉入普通病房，病歷還顯示，院方認為周某龍病情危重傷及頭頸部及其他多處部位。家屬又指，醫療費高達逾20萬元人民幣，他們一家因為今次事件沒有工作、收入，學校卻不願替他們付錢。

在學校負責後勤工作的梅先生22日證實，周某龍為該校學生，墜樓前曾被體罰。他表示，事主已進入康復期，至於學校是否承擔後續費用，需交由法律裁定。

事件亦在網上掀起討論，網民普遍對學生會的權力和作風提出質疑，批評其猶如校霸，「好大的官威啊」、「年紀輕輕官本位注意滿滿」、「一些權力，把學校搞的像社會」、「學生會成錦衣衛了？」、「而且有些人進個學生會跟得了官癮一樣，不知道還以為是什麼大老爺呢」、「學生會的作用從團結同學變成欺壓同學了，悲哀」。另外，也有人認為，除了學生會的問題，現在青少年的心理抗壓能力也需要重視。