成都法官不滿律師發言速度太快　竟稱其「說話像放屁」遭停職

四川成都一名法官近日在庭審期間發言不當，不滿原告律師發言速度太快的她不但多次打斷對方講話，甚至稱其「說話像放屁」，引發爭議。目前，涉事法官已停職。



片段顯示，在一起勞動爭議糾紛案庭審期間，原告律師本來正在陳述，卻因語速較快，被周姓法官當庭斥責，「記都沒記下來，你等於放屁，看著我們屏幕說嘛」。她之後又屢次打斷對方講話，「說慢點嘛，還沒記下來，隨時我要打斷你，好惱火哦」、「你自己要用語言把它說清楚，我們記錄在案」。另外，原告賴先生表示自己能清楚記得入職時間，原因是那天正好是女兒滿月，但周法官竟然回道「你女兒滿月關我屁事」。

成都市新都區人民法院周四（22日）發布情況通報稱，該院收到一名當事人的投訴，反映法官在庭審期間存在言語失當等問題，該院對此高度重視，迅速調查核實。經調查，該名法官在庭審過程中確實存在言語失當、違反司法禮儀行為，現已對其停職處理，並將調查處理情況回覆當事人及其代理律師，二人均表示認可。

事後，周法官回應表示，其本意是提醒原告方控制語速，留時間予庭審記錄，且三名代理人和原告陳述的事實都不一致，這是一個糾正和指正的過程，「這都是話趕話說出來的，況且說的是四川話，有點激動是事實」。她還透露自己感染了新冠病毒，一直堅持開庭，但當天身體狀況特別不好。

而當事人賴先生稱，自己不滿涉事法官不尊重人的言語，但在法官的同事代為道歉後，他表示諒解，強調其本意只是想監督和提高一下法院工作人員的工作作風和態度，目前事情已經達成和解。至於就染疫後堅持開庭的問題，成都新都區法院院長表示，法院內陽性工作人員比較多，只要身體可以堅持，就會繼續工作。後續案件的審理將按照法律程序進行。