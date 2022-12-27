期末滿分遭質疑「靠媽媽和團隊」　谷愛凌：不知道的事不要說了

北京冬奧會中勇奪兩金一銀的「滑雪女神」谷愛凌，近日結束了史丹福大學的首學期課程，並曬出自己所有課程全部獲得滿分的成績單。

有網民就質疑谷愛凌的選課和作業都是由媽媽和團隊精心策劃，引發熱議。連谷愛凌本人亦忍不住「反擊」稱：自己不知道的事情請不要說了。



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谷愛凌周一（26日）在微博發文，感謝粉絲們一年來的支持鼓勵和愛護，「我們一起上了中國新華社體育部最佳十個運動員，美國最大電視台NBC奧運會最佳十大時刻，紐約時報21個最佳運動時刻，CNN年度時尚選擇等。」

她還曬出自己大學首學期的成績單，並稱「在斯坦福（史丹福）第一學期獲得所有的課程全部滿分的成績。」據圖片顯示，谷愛凌首學期修讀了8門課程，當中5門成績獲得「S」、3門獲得「A」，課程GPA達到了4.0。

一邊工作、一邊訓練、一邊讀書還能考出滿分成績，更順便談了個男朋友，令不少網民都表示「太棒了！」不過就有網民發文質疑，她的選課和作業都是媽媽、團隊精心規劃過的，並指GPA4.0相當於中國高考「理科綜合」300分滿分得200分以上。

谷愛凌就「空降」評論區進行反擊，稱「什麼樣子的團隊能又跟上我的工作行程又配合訓練節奏，在同時能拿到斯坦福的滿分成績？？請盡快推薦！！我媽從來沒幫過我學習的任何忙，我都快累死了。還有…我的課程滿分100，95以上才是A。只有5%的學生會得到A。我的成績是100%自己努力得到的。自己不知道的事情請不要說了！謝謝。」

網民點睇：

「我谷終於開始輸出了。」



「小谷脾氣真好還說了謝謝。」



「質疑的肯定是中國人，中國教育從小就是這樣喜歡教人攀比。」



「全身上下嘴最硬，燒完之後就嘴啥事兒沒有。」



「終於開始懟國內鍵盤俠了，平時就是對他們太好了。」

