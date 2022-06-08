谷愛凌宣布擔任美國申奧大使　網民：來自中國頂級運動員的影響力

北京冬奧會中勇奪兩金一銀的谷愛凌，在內地收穫大批「粉絲」，其相關話題熱度亦連續數月有增無減。

已經回到美國數月的谷愛凌，於當地時間周二（7日）出席「TIME100」峰會時透露，自己將擔任美國申辦2030年鹽湖城冬奧會的申奧大使。

相關話題再令谷愛凌登上微博熱搜，有網民就表示，這是「來自中國頂級運動員的影響力」。



谷愛凌參加峰會期間發表演講，並在接受採訪時稱，自己15歲時決定為中國隊出戰北京冬奧會，當時美國隊和中國隊都給予了自己幫助和支持，並非為了錢，也不後悔這樣的決定。

另外，美國鹽湖城準備申辦2030年冬奧會，被問到如果可以申辦成功的話，是否會改變主意時，谷愛凌說，「我現在就是2030年鹽湖城的申奧大使，覺得這就是全球化一個絕佳的佐證，通過冰雪去更加好的聯繫所有人。」

據了解，這是谷愛凌首次在採訪中談及自己將擔任美國申奧大使，相關話題亦引發不少輿論熱議。有內地網民表示，「谷愛凌國際影響力」、「中國的谷愛凌真的牛」、「看得出來美國饞她都饞瘋了」、「很多運動員都擔任過別的國家申奧大使」。惟亦有部分網民質疑谷愛凌未來是否還會代表中國隊出戰。

事實上，國際體壇中就屢有運動員擔任其他國家的申奧大使，包括2007年4月26日，韓國奧申委在北京聘請中國雙人滑名將申雪/趙宏博出任韓國2014年冬奧會申辦城市平昌的申奧名譽宣傳大使；2008年，中國職業斯諾克運動員丁俊暉亦確定擔任倫敦申奧形像大使。