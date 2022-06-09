谷愛凌擔任美國申奧大使　環球時報：警惕有人藉機帶節奏

谷愛凌宣布將擔任美國申辦2030年鹽湖城冬季奧運會的申奧大使，但消息一出即惹起爭議。

《環球時報》發表評論文章稱，美西方媒體近年一直力圖將「排外」「封閉」等標籤貼在中國身上，又營造谷愛凌在中國「受爭議」的氛圍，但無論是誰，要往這個方向帶節奏，都值得高度警惕。



文章稱，在奧運會歷史上，經常有參與申辦奧運會的國家和城市，邀請與本地有淵源、也有全球知名度的運動員擔任申奧大使。谷愛凌在美國出生，又常在鹽湖城參與比賽和訓練，由她來擔任申奧大使並不稀奇，而很多中國網民都對谷愛凌的選擇表達開放、包容的態度。

然而，美國一些媒體卻強化和誇大中國輿論場的「分裂」，以貌似「客觀」的口吻重點報導一些網民對谷愛凌的「爭議」，又將之關聯上中美地緣政治博弈。很明顯，有關報導試圖在中國輿論場帶節奏，這既是美國國內政治狹隘、社會嚴重撕裂、對少數族裔「不信任」等心態的自我投射，更有一種將中國輿論節奏向「極端民族主義」引導和刻畫的內在願望。

文章指出，美西方媒體近年一直力圖將「極端民族主義」、「排外」、「狹隘」、「封閉」等標籤貼在中國身上，一邊想藉炒作「國籍問題」來刺激、離間中國社會，一邊又想營造谷愛凌在中國「被排斥」、「受爭議」的氛圍。不少國內民眾受影響，與美方一樣要谷愛凌在中美之間作選擇，「無論是誰，要往這個方向帶節奏，都值得我們高度警惕」。

文章最後稱，谷愛凌的人生道路還很長，她希望成為「中美交流的橋樑」，這樣的志向值得兩國民眾共同支持和鼓勵。在中美關係整體緊張的大背景下，雙方應該架起更多交流的橋樑，而非把它們一一拆毀，而試圖用地緣政治綁架正常交流、推動事情走向極端的力量，瞄準的不止是一個谷愛凌，「誰碰到他們，最好都繞得遠遠的」。