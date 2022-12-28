湖南卡丁車比賽突發意外：33歲車手猛烈撞頭亡　場地疑存安全隱患

12月24日晚，湖南株洲一卡丁車場地舉辦耐力賽過程中，一名江姓車手在行駛過程中突發意外，不幸去世，年僅33歲，家屬及朋友質疑賽道場地存在安全隱患。目前，事故相關善後工作仍在進行中。



據《瀟湘晨報》報道，在當天舉辦的耐力賽過程中，一輛賽車疑似受到碰撞，突然顛簸，偏離正常方向，飛速撞向一旁的隔離帶和白色柱子，車手頭部疑似受到劇烈撞擊。12月27日，該車手經搶救無效去世。

據了解，事故車手姓江，33歲，來自江蘇南京，是一名有五六年卡丁車駕駛經驗的車手，參加過不少大小賽事，不是完全沒有經驗的新手。據CT報告和死亡醫學證明推斷書，頭部受到強烈撞擊是導致江先生死亡的直接原因。

江先生的隊友及家屬稱，比賽時江先生發生碰撞意外後賽車撞向鋼柱，其頭部受到劇烈撞擊從而導致悲劇。他們認為，撞車處附近的龍門架離賽道過近，沒有太多緩沖地帶，存在安全隱患，希望主辦方能就參賽選手意外身亡的事故給出回應和解釋。

而株洲國際卡丁車場方面則表示，「車手（江先生）自己沒有買保險，（所有參賽車手的）保險（都）是主辦方統一買的，不允許參賽車手單獨購買」，目前正優先處理該去世車手的事情，和其家屬溝通，其他詳細情況以公告為準。