林志穎車禍獲捷運工人勇救　粉絲集體送禮謝恩人：好人一生平安

林志穎今年7月22日發生車禍，至今仍在休養中。意外當時車子起火燃燒，還好有目擊意外現場的桃捷工人將他和孩子及時救出，



而林志穎粉絲「林志穎Jimmy Lin穎友後援會」感謝當時出手相助的勇士，在當月26日送上21箱飲料與24杯手搖飲到桃園捷運工程團隊，感謝「如同天使的英雄」的義舉。粉絲表示「想到當時的救人畫面就很感動」、「好人一生平安」、「台灣最美的風景就是有一群見義勇為的好心人」。

【圖輯】點圖放大看當日出事片段及林志穎傷勢👇👇👇

+ 2

而林志穎傷後住院月一個月，日前透露已返家休養，並透露肌肉流失，體重掉到53.7公斤。工作室表示林志穎目前復原情況良好，謝謝大家關心。

【相關圖輯】林志穎遇車禍為愛兒擋下所有傷？「0.1秒間的選擇」感動無數網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

【相關圖輯】林志穎父子被拖離車外「5秒後車身瞬間爆炸」靠2大關鍵逃過死劫（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

延伸閱讀：

兄妹長太像！ 宋仲基同框學霸妹 照片掀熱議

李亞萍不捨愛女哭到腿軟 眾人喊「不痛了」送別余苑

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】