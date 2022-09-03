林志穎車禍獲捷運工人勇救 粉絲集體送禮謝恩人：好人一生平安
撰文：聯合新聞網
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林志穎今年7月22日發生車禍，至今仍在休養中。意外當時車子起火燃燒，還好有目擊意外現場的桃捷工人將他和孩子及時救出，
而林志穎粉絲「林志穎Jimmy Lin穎友後援會」感謝當時出手相助的勇士，在當月26日送上21箱飲料與24杯手搖飲到桃園捷運工程團隊，感謝「如同天使的英雄」的義舉。粉絲表示「想到當時的救人畫面就很感動」、「好人一生平安」、「台灣最美的風景就是有一群見義勇為的好心人」。
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而林志穎傷後住院月一個月，日前透露已返家休養，並透露肌肉流失，體重掉到53.7公斤。工作室表示林志穎目前復原情況良好，謝謝大家關心。
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