9歲女童慘遭鄰居砍傷　家屬：傷人者未滿14歲　刑事訴訟被撤銷

今年7月，遼寧丹東一名9歲女童慘遭鄰居砍傷，身上有多達20多處傷口，送院後一度因失血過多休克，經17小時的搶救才撿回一命。經傷情鑑定，女童達到輕傷一級，目前已出院回家休養，但無法正常上學。

由於傷人者是一名未滿14歲的少年，女童一方提起的刑事訴訟因此被撤銷。《紅星新聞》報道，女童母親賈女士稱，傷人者至今未受到管制措施，她們也未獲對方道歉、賠償。



事發於今年7月6日上午。賈女士稱，當時將女兒送到祖父母家，並通知後者盡快回家；上班前，她叮囑女兒不要給陌生人開門，隨後將門鎖好離開。賈女士離開後，該名少年便一直敲門，持續15分鐘之久，由於雙方本就認識，且女童對長時間的敲門聲感到厭煩，遂開門讓少年進家。

少年進門後向女童索要手機，被拒絕後隨即走入廚房拿刀砍傷後者。賈女士稱，少年身高約1.7米，體重約75公斤，體型瘦弱、身高不足1.4米的女兒根本無法還手；女兒被砍倒在地後呼救無果，於是扮作昏迷，少年見狀才停手離開，女兒則立即致電家長求救。

賈女士稱，家翁接到通知後趕忙回家，並在鄰居的幫助下將女兒送往寬甸縣中心醫院搶救，女兒一度因失血過多休克，經過長達17個小時的搶救後，才送入深切治療觀察，「孩子差不多縫了200針，身上有20多處傷口」。

受害者被砍傷，身上有多處傷疤。（紅星新聞）

急診病歷顯示，女童的頭部和後背部可見多處皮膚裂傷，雙上肢可見皮膚裂傷，所受傷情為刀砍傷、頭皮裂傷、開放性顱骨骨折、以及胸背腰部切割傷等。事發當晚，寬甸鎮城北派出所出警將涉案少年帶走，隨後移交刑警大隊。7月8日，賈女士收到立案告知書，內容為本案以故意殺人案被立案偵查。

7月9日，遼寧丹東市中心醫院法醫司法鑑定所為女童做傷情鑑定。同月27日，丹東中心醫院法醫司法鑑定所出具傷情鑑定意見為：頭皮多發挫裂傷構成輕傷一級；胸背部、腰部、左前臂及左肘軟組織裂傷構成輕傷一級；左肱骨髁上不完全骨折構成輕微傷；左肱三頭肌部分斷裂構成輕微傷。

8月底，賈女士接獲警方通知稱，由於少年在案發時未滿14周歲，不構成刑事犯罪，刑事立案被撤銷，只能由賈女士一方自行進行民事訴訟。惟因經濟原因，加上賈女士欲追究對方的刑事責任，因此至今未有起訴傷人者。

近幾個月，賈女士帶女兒到瀋陽、石家莊、天津等地的醫院治療，但效果都不樂觀。目前，女童已回到家中休養，但無法恢復正常上學，同時出現焦慮、不安等心理創傷。

賈女士介紹，少年一家與女童的祖父母是鄰居，兩家人關係不錯；該名少年患有小兒多動症，是其大兒子的小學同學，平時在班上比較靦腆內向，看起來並無暴力傾向。她表示，事發至今已有5個多月，但尚未得到少年及其家屬的道歉、賠償，治療費、醫藥費都要自付。

警方出具的立案告知書，列明本案以故意殺人案立案偵查。（紅星新聞）

對於少年為何以故意殺人罪被立案，卻不負刑事責任，河南澤槿律師事務所主任付建認為，因少年未滿14周歲，傷情鑑定結果沒有達到刑事立案標準，未被追究刑事責任，但應當依法承擔相應的民事責任。

《刑法》第17條規定，已滿12周歲不滿14周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴的，應當負刑事責任。

若適用此條，行為人須符合故意殺人、故意傷害的犯罪行為，造成致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾的結果，情節惡劣，並且在程序方面須最高人民檢察院核准追訴。

以此案為例，受害者可以提起民事訴訟，請求法院判令加害人承擔相應的賠償責任。由於少年未滿14周歲，屬於限制民事行為能力人，根據《民法典》的規定，限制民事行為能力人造成他人損害的，由監護人承擔侵權責任。少年的家屬應當賠償醫療費、護理費、交通費、營養費、住院伙食補助費等為治療和康復支出的合理費用。

若因不滿16周歲不予刑事處罰的，責令其父母或者其他監護人加以管教，在必要的時候，依法進行專門矯治教育。

付建指出，由於未成年人的心智發育還不成熟，對事情的辨認和控制能力也尚未健全，雖然國家出台相應的法律法規，以保護未成年人的成長，但並不意味着縱容未成年人違法犯罪。對於未成年人犯罪，主要是通過批評教育感化為主，同時作出適當的懲罰。