廣東36歲女網紅送貨途中失蹤　驚曝被殺害　網傳被割脷拔指甲分屍

據《上觀新聞》報道，12月8日晚，茂名一家公益組織發佈尋人訊息，引發當地民眾和網民的關注。



女網紅遺體被發現，更有傳她是被虐殺而死：（按圖了解）

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該啟示稱「李某，女，36歲，茂名市茂港區某鎮某村人，於12月7日早上8點送貨到高州，途經大同、茂名、分界、根子、金山路段，至今未歸，車子在高州筆架山附近找到，人未見蹤影，車鑰匙還在車上，已報警，家人非常著急，懇請全城幫忙留意及轉發此尋人啟事。」

茂名高州市公安局通報於12月8日15時許，發現失聯女子駕駛的車輛。經偵查，9日6時許抓獲30歲陳姓嫌犯，經現場勘查和現場指認，發現失聯女子遺體，案件正在進一步偵辦中。

另有報道表示李姓女子雖然是5個孩子媽媽，但外貌出眾，身材姣好，在短視頻平台上有13萬粉絲，喜歡唱歌跳舞，算得上是個小有名氣的網紅，經常在短視頻平台上發佈跳舞影片。目前該帳號已經被設置成私密帳號，所有內容已無法查閱。

網絡上有傳言稱，李姓女子慘遭分屍虐殺，不僅被割舌頭、拔指甲，並傳出兇手殺人目的是為了錢財，也有人認為李姓網紅死於感情糾葛，但是這兩種說法，還未得到官方證實。

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