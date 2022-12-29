失戀後做「黑魔法」儀式求復合　上海女花1.3萬才驚覺被騙

上海警方近日成功搗破一個利用戀愛感情心理和塔羅占卜進行詐騙的團夥，10名涉案人員被捕，累計涉案金額達逾80萬元（人民幣，下同）。



塔羅占卜儀式。（示意圖片/網上圖片）

上海市民麥女士在某短片平台看到一個講解星座塔羅運勢內容的帳號，因與男友分手而傷心難過、心灰意冷的麥女士隨即添加對方聯繫方式，支付599元進行塔羅占卜。沒想到占卜結果顯示，麥女士和前男友有可能復合，這讓她喜出望外。

幾日後，對方推薦麥女士購買一款名為「復合儀式」的服務，可以加速跟前男友復合。麥女士選了1299元的復合儀式。不久後，對方發來一個儀式影片。

其後，對方又推薦了一款「黑魔法」，稱這個魔法不僅能讓前男友回心轉意，還能讓他永遠離不開自己。只是「黑魔法」儀式比較貴，價格是9899元，儀式需要做7天。

此時，已經對魔法深信不疑的麥女士，非常想前男友與自己復合，便毫不猶豫地支付了費用，但最終發現這些塔羅、儀式、「黑魔法」對她的感情沒有任何幫助，這才幡然醒悟。

新入職員工察覺有貓膩後報警 詐騙團夥終落網

12月2日，上海市民小張（化名）向警方報案稱，其剛入職某公司，發現該以文化傳媒為名開設的公司，實際上的業務是通過事先錄製好的影片和固定話術，在各大平台投放所謂的星座塔羅講解影片，再以塔羅占卜等迷信活動為名，套路吸引網上客戶購買「復合法事」、「桃花符咒」等產品，騙取高額錢款。

上海警方接報後即時開展相關調查工作，通過多方渠道搜集證據。最終拘捕犯罪嫌疑人張某某等10人。經初步統計，累計涉案金額達80餘萬元。目前，張某某，李某，謝某3人因涉嫌詐騙罪被警方依法刑事拘留，蔣某某等4人被警方採取取保候審的刑事強制措施。